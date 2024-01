Kemi Badenoch est membre du groupe WhatsApp conservateur « Evil Plotters » | Kemi Badenoch

Kemi Badenoch est membre d’un groupe conservateur WhatsApp appelé «Evil Plotters», bien qu’elle ait dit aux rebelles du parti «d’arrêter de déconner» et de se mettre derrière Rishi Sunak, peut révéler le Guardian.

La secrétaire d’État aux Affaires, qui apparaît régulièrement comme la ministre préférée dans les sondages auprès des membres conservateurs, a critiqué ses collègues du parti pour avoir « suscité » des suggestions selon lesquelles elle pourrait remplacer le Premier ministre.

Dans une série d’interviews diffusées dimanche, elle a rejeté les spéculations sur le complot visant à renverser Sunak en les qualifiant de « bavardages à Westminster » et a déclaré que les collègues qui ont proposé son nom comme alternative n’étaient « pas mes amis ».

Cependant, le Guardian a appris que Badenoch et Michael Gove, le secrétaire chargé de la mise à niveau, qui est considéré comme un soutien clé, sont membres d’un groupe WhatsApp de députés conservateurs partageant les mêmes idées et qui se rallient aux ambitions à long terme du secrétaire aux affaires.

Des sources conservatrices ont déclaré que même si Badenoch ne complotait pas activement pour destituer Sunak avant les prochaines élections, son équipe était prête à « passer à l’action » si le Premier ministre était forcé de démissionner ou s’il démissionnait de son poste de chef du parti après une défaite électorale.

Les spéculations ont tourbillonné à Westminster après qu’un groupe de donateurs conservateurs anonymes ait financé un sondage suggérant que Sunak menait son parti à l’oubli électoral lors des prochaines élections, suscitant des spéculations sur qui pourrait être derrière un complot. Rien n’indique que Badenoch soit impliqué.

Cependant, le Guardian comprend que lorsque Suella Braverman a été limogée de son poste de ministre de l’Intérieur il y a deux mois, certains alliés de Badenoch lui ont conseillé de faire profil bas et d’attendre que la dispute se termine afin qu’elle devienne « le visage raisonnable » de la droite conservatrice. .

“Kemi n’essaiera pas d’évincer Rishi elle-même, elle sait que la main qui brandit le couteau ne porte jamais la couronne”, a déclaré un initié conservateur. “Mais elle a une campagne prête pour le moment venu.”

Une amie de Badenoch a suggéré que même si elle n’avait pas explicitement demandé à ses alliés de planifier et de préparer une campagne à la direction, elle leur avait donné le feu vert pour continuer. « Ce sera avec sa permission plutôt qu’à sa demande », ont-ils déclaré.

“Elle n’aura pas de réunions avec des gens qui lui diront : ‘Quand est-ce qu’on met en place les banques téléphoniques ?’ Elle trouve tout cela déplaisant. Elle ne fera pas ce que Penny Mordaunt fait, c’est-à-dire des petites soirées sans fin pour caresser l’ego des gens. Elle déteste ça.

Les députés conservateurs affirment que Badenoch reste proche de Gove, malgré les informations de l’année dernière selon lesquelles les deux hommes s’étaient brouillés, et qu’ils ont rétabli une relation de travail et se parlent régulièrement.

Ces dernières semaines, ils ont également envoyé des messages sur le groupe WhatsApp d’Evil Plotters, peut-être un clin d’œil ironique au livre de l’ancienne ministre Nadine Dorries, The Plot, qui affirmait que Gove essayait d’installer Badenoch comme leader, ce que les alliés des deux ont nié.

La secrétaire aux Affaires organise également des déjeuners réguliers avec ses principaux partisans parlementaires, parmi lesquels le ministre du Logement, Lee Rowley, la ministre du Numérique, Julia Lopez, le ministre du Cabinet Alex Burghart et la vice-présidente conservatrice pour les femmes, Rachel Maclean.

Ils faisaient partie des députés qui l’ont soutenue lors de la course à la direction des conservateurs pour succéder à Boris Johnson, lorsqu’elle a atteint les quatre derniers. Rowley, qui était le directeur de campagne de Badenoch en 2022, aurait continué officieusement à assumer ce rôle.

James Roberts, l’ancien chef de l’Alliance des contribuables qui a dirigé la liste des soutiens de Badenoch en 2022, a rejoint son équipe en tant que conseiller spécial en juin 2023, des sources suggérant qu’il « travaille toujours sur des questions de leadership » malgré son rôle officiel.

Un porte-parole de Badenoch n’a pas nié l’affirmation du groupe WhatsApp, mais a déclaré : « C’est exactement le genre d’agitation à laquelle Kemi faisait référence lorsqu’elle a dit aux gens d’arrêter de déconner dimanche.

« Déjeuner, parler aux députés et avoir un conseiller spécial parlementaire n’est pas un complot, c’est le travail quotidien d’un secrétaire d’État. Cette absurdité totale fait clairement partie d’une campagne ciblée contre Kemi et quiconque le lit devrait le considérer comme tel.»

Lors d’une visite des studios de diffusion dimanche, Badenoch n’a pas nié avoir des aspirations pour le poste le plus élevé, déclarant à la BBC : « Si vous m’aviez demandé il y a deux ans, en janvier 2022, j’en aurais ri et j’aurais dit que c’était complètement un idée folle.

« On ne sait jamais vraiment ces choses avant d’être dans le moment présent. Ce que je voudrais rappeler aux gens, c’est qu’après le départ de Liz Truss, je me suis levé et j’ai dit que je ne me présenterais plus ; Rishi est la personne qui devrait faire le travail. Je l’ai fait parce que j’ai travaillé avec lui [at] le Trésor, je savais qu’il maîtrisait l’économie.

Elle a également déclaré que les spéculations parmi ses collègues conservateurs sur ses ambitions n’étaient « qu’une diversion », déclarant à Sky News : « Ils doivent arrêter de déconner et se mettre derrière le leader.

« Le fait est que la plupart des gens dans le pays ne sont pas intéressés par toutes ces ragots de Westminster. Honnêtement, les gens qui continuent d’inscrire mon nom ne sont pas mes amis. Ils ne se soucient pas de moi. Ils ne se soucient pas de ma famille ou de ce que cela impliquerait. Ils ne font que remuer.

Mardi, l’ancien ministre Simon Clarke, allié de Liz Truss, a affirmé que les conservateurs avaient été confrontés à un « massacre » électoral sous Sunak. La dernière tourmente pour le leader conservateur a été déclenchée par le sondage d’opinion qui a mis son parti sur la bonne voie pour un effacement à la manière de 1997.

Dans le même temps, le collègue conservateur David Frost a affirmé que le parti « perdrait et perdrait beaucoup si nous ne faisons quelque chose ». Il a été désigné comme contact pour l’étude YouGov, mais celle-ci a été commandée par un groupe mystérieux se faisant appeler l’Alliance conservatrice britannique.

Lord Frost aurait été averti par Nicholas True, le whip conservateur des Lords, qu’il pourrait faire retirer le whip conservateur si les donateurs derrière le groupe avaient donné de l’argent au parti réformiste de Nigel Farage. Frost a refusé de fournir des noms.

Des sources au siège du parti conservateur ont déclaré que Frost espérait être sélectionné pour Basildon et Billericay, le 35e siège le plus sûr du parti, mais ont soulevé des doutes quant à son autorisation. « Il est très difficile d’imaginer quelle serait sa position en tant que candidat », a déclaré l’un d’entre eux.