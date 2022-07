Kemi Badenoch éliminé de la course à la direction des conservateurs au quatrième tour de scrutin des députés

Kemi Badenoch a été éliminé de la course à la direction des conservateurs, laissant Rishi Sunak, Penny Mordaunt et Liz Truss en lice pour une place dans les deux derniers pour remplacer Boris Johnson.

Annonçant les résultats du quatrième tour de scrutin, le comité conservateur de 1922 a révélé que l’ancien chancelier, M. Sunak, avait obtenu le plus de voix parmi les députés avec 118 partisans.

Mme Mordaunt est arrivée en deuxième position avec 92 voix, mais a été suivie de près par la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss avec 86 voix, qui a pris de l’ampleur lors de l’avant-dernier scrutin.

Alors que Mme Mordaunt a augmenté sa part de voix de 10, Mme Truss a obtenu le soutien de 15 autres collègues alors que la droite du parti semble s’unir autour d’elle dans la course au n ° 10.

Après avoir obtenu le plus petit nombre de voix avec le soutien de 58 collègues, Mme Badenoch, ancienne ministre de l’égalité, a été éliminée du concours.

Cela s’est produit quelques heures seulement après qu’elle soit devenue la favorite pour vaincre tous les prétendants lors d’un dernier tour de scrutin des membres conservateurs, selon un sondage YouGov.

M. Sunak étant désormais très susceptible de se qualifier pour le second tour après le dernier scrutin des députés mercredi, Mme Truss et Mme Mordaunt se battront désormais pour rester dans la course et obtenir le soutien des partisans de Mme Badenoch.

Dans une déclaration peu de temps après les résultats, Mme Mordaunt a déclaré: «Nous sommes si près de franchir la ligne d’arrivée. J’ai hâte d’y aller et j’ai hâte de présenter mon cas aux membres à travers le pays et de gagner.

Elle a également fait l’éloge de sa rivale éliminée, Mme Badenoch, dont les votes seront cruciaux pour décider quels candidats feront les deux derniers.

“Je veux rendre hommage à mon amie Kemi Badenoch qui a électrisé la course à la direction avec sa pensée nouvelle et ses politiques audacieuses”, a-t-elle déclaré.

« Elle et moi savons que l’ancienne façon de gouverner ne fonctionne pas comme elle le devrait. Les électeurs veulent du changement et nous leur devons d’offrir une nouvelle vision audacieuse pour ce pays. La passion de Kemi pour cela s’est manifestée et je suis heureux qu’elle se soit présentée pour être entendue.

Le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, annonce les résultats du quatrième tour de scrutin (PENNSYLVANIE)

L’éminent partisan de Truss, Steve Baker, a déclaré qu’il espérait que le ministre des Affaires étrangères ramasserait un nombre important d’anciens partisans de Badenoch lors du scrutin final des députés.

“J’aurais pensé que la plupart des personnes attirées par Kemi ne seraient pas attirées par Penny”, a déclaré le député conservateur. “J’espère donc que Liz pourra attirer leur soutien. Mais il ne faut jamais rien tenir pour acquis.

Dans une indication que le camp Truss vise maintenant à courtiser les partisans de Badenoch, M. Baker a salué le joueur de 42 ans comme un député “extrêmement talentueux” qui avait bien performé dans le concours.

Un haut responsable de Sunak a également nié que l’ancien chancelier “prêtait” des voix à des rivaux dans l’espoir de s’assurer qu’il affronterait son adversaire préféré lors du scrutin final.

“Il est tout à fait possible que des députés individuels aient choisi de voter de manière tactique, mais nous encourageons tous les collègues qui soutiennent Rishi à voter pour lui”, a déclaré le député.

Il a déclaré que le résultat d’aujourd’hui était positif pour M. Sunak : « Nous continuons d’avancer dans la bonne direction et nous apportons notre soutien. Nous en sommes très satisfaits.

« Il y a maintenant un nombre important de votes en jeu. Évidemment, nous leur présenterons tous les arguments pour expliquer pourquoi Rishi est le bon candidat.