Kemi Badenoch dit qu’il n’y a rien de mieux que la Grande-Bretagne pour être noir

Inscrivez-vous à notre newsletter bimensuelle gratuite de Nadine White, correspondante de course de The Independent Inscrivez-vous à notre newsletter bimensuelle gratuite The Race Report

Le ministre Kemi Badenoch a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne est le meilleur pays au monde pour les Noirs – accusant les travaillistes de s’incliner devant « l’autel de l’intolérance ».

Le secrétaire d’État aux Affaires a semblé rejeter l’affirmation de la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman – une possible future rivale à la direction – selon laquelle le multiculturalisme au Royaume-Uni avait « échoué ».

Mme Badenoch, qui est également ministre de l’Égalité, a utilisé son discours à la conférence de Manchester pour affirmer que seuls les conservateurs « disent la vérité » sur la race.

Les conservateurs « anti-woke » ont condamné un « récit de gauche qui dit que cela ne sert à rien d’essayer, parce que la société britannique est contre vous et qu’il vaut mieux demander des réparations », un récit qui dit à des enfants comme les miens que les chances sont grandes. empilés contre eux ».

Elle a ajouté : « Je dis à mes enfants que c’est le meilleur pays au monde pour être noir – parce que c’est un pays qui voit des gens, pas des étiquettes. »

Mme Badenoch a averti que les partisans de la politique identitaire cherchent à « re-racialiser » la société. Le secrétaire d’État aux Affaires a affirmé que le parti travailliste voulait « s’agenouiller devant cet autel de l’intolérance », et a invoqué les paroles du militant américain des droits civiques Martin Luther King.

Elle a déclaré lors de la conférence du Parti conservateur que « les travaillistes n’aimaient pas » le rapport du gouvernement sur une Grande-Bretagne inclusive – qui a suscité la controverse en ne reconnaissant pas le racisme structurel au Royaume-Uni.

Elle a ajouté : « Les conservateurs veulent que les jeunes soient fiers de leur pays alors que d’autres veulent qu’ils aient honte. Ce n’était pas une décision difficile pour nous de rejeter le programme de division de la théorie critique de la race.

« Nous pensons, comme l’a dit un jour Martin Luther King, que les gens devraient être jugés sur la base de leur caractère et non sur la couleur de leur peau. Et si cela nous met en conflit avec ceux qui voudraient re-raciser la société… tout ce que je peux dire, c’est de le faire.»

Elle a ajouté : « Laissez les travaillistes s’agenouiller devant cet autel de l’intolérance, nous continuerons à construire un pays qui soit à tous égards plus fort et plus juste pour tous. »

Priti Patel dit que le discours de Suella Braverman sur l’immigration aux États-Unis était pour « attirer l’attention »

Mme Braverman a affirmé la semaine dernière que le multiculturalisme avait échoué – mais ses collègues du cabinet Jeremy Hunt et James Cleverly se sont également distanciés de ses remarques lors de la conférence conservatrice.

L’historien Sathnam Sanghera a tweeté : « La Grande-Bretagne est le meilleur pays pour être noir. Mais aussi, d’une manière ou d’une autre, le multiculturalisme a échoué. J’espère que vous suivez ces déclarations conservatrices.

Ailleurs dans son discours, Mme Badenoch a félicité Rishi Sunak pour avoir pris des décisions « courageuses » pour retarder les principaux engagements nets zéro, notamment en repoussant la date limite de vente de nouvelles voitures essence et diesel à 2035.

Elle a comparé M. Sunak à Sir Keir Starmer et a cherché à discréditer le leader travailliste pour son soutien passé au maintien du référendum sur le Brexit. « Ceux qui vous disent que le Brexit est la cause de tous les problèmes le font parce qu’ils pensent que la réponse à tout est l’UE », a-t-elle déclaré.

Mme Badenoch semblait également s’en prendre à la gauche, aux militants anti-Brexit et aux médias pour avoir dénigré la Grande-Bretagne. « Partout où je vais, les autres pays ne parlent que d’admiration et de respect pour la Grande-Bretagne », a-t-elle déclaré lors de la conférence.

«Ensuite, je ressens un pincement au cœur, car je me souviens que nos opposants politiques chez nous et leurs amis dans les médias continuent de parler de notre pays comme s’il s’agissait d’une nation sans importance. Nous rejetons ce récit.