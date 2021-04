Kemi Badenoch, le ministre de l’Égalité, a condamné «les abus épouvantables et les fausses affirmations» du rapport contesté de la Commission sur les disparités raciales et ethniques (Cred).

Faisant une déclaration à la Chambre des communes mardi après-midi, elle a défendu les conclusions et a rejeté les critiques des militants, des experts et du Parti travailliste comme des «fausses déclarations délibérées» et des «tentatives de mauvaise foi pour saper la crédibilité du rapport».

La ministre a remercié la commission pour ses conclusions et analyses réfléchies, équilibrées et fondées sur des données probantes dont elle est «fière».

Faisant référence aux réactions violentes qui ont suivi la publication du rapport, Mme Badenoch a déclaré que les commissaires avaient reçu des menaces de mort et des abus.

«Il est erroné d’accuser ceux qui plaident pour une approche différente comme étant des négationnistes du racisme ou des traîtres raciaux. Il est encore plus irresponsable, dangereusement ainsi, d’appeler les personnes appartenant à des minorités ethniques à des insultes raciales comme l’oncle Toms, les noix de coco, les esclaves domestiques ou les nègres de maison pour avoir osé penser différemment », dit-elle.

«Ces tactiques déplorables sont conçues pour intimider les personnes ethniques de leur droit d’exprimer des opinions légitimes.

»Marsha De Cordova, la ministre de l’égalité de l’ombre, a déclaré que le rapport était une« polémique de mauvais points ».

«À la suite du mouvement Black Lives Matter, cette Commission a eu l’occasion de s’engager de manière significative dans la lutte contre les inégalités structurelles et le racisme au Royaume-Uni», a-t-elle déclaré.

«Au lieu de cela, ils ont publié des documents incohérents, diviseurs et offensants qui semblent glorifier l’esclavage, minimiser le rôle du racisme institutionnel et structurel et blâmer les minorités ethniques pour leur propre désavantage.

«S’il n’est pas contesté, ce rapport annulera des décennies de progrès accomplis vers l’égalité raciale au Royaume-Uni.

»Cela vient après que le Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine a publié hier une critique cinglante des conclusions de la commission raciale selon lesquelles il n’y a aucune preuve de racisme systémique au Royaume-Uni.

Le groupe a déclaré que le rapport «cite des preuves douteuses», ajoutant:

«Cette tentative de normaliser la suprématie blanche malgré des recherches considérables et des preuves de racisme institutionnel est un malheureux contournement de l’opportunité de reconnaître les atrocités du passé et les contributions de tous pour aller de l’avant.

»Il a exhorté le gouvernement à rejeter les conclusions et a demandé que la Commission soit« dissoute ou reconstituée ».

Le gouvernement ne rejettera pas le rapport et l’examinera maintenant en détail et évaluera les prochaines étapes de la politique future.

Le Premier ministre Boris Johnson a créé un nouveau groupe interministériel pour examiner les recommandations visant à «s’assurer que des mesures sont prises pour continuer à progresser pour créer une société plus juste» et le gouvernement produira une réponse au rapport cet été, a annoncé Mme Badenoch.

Le ministre de l’Égalité assurera la direction stratégique et le groupe sera présidé par Michael Gove, le chancelier du duché de Lancastre.