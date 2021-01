BOSTON: Julius Randle a marqué 20 points avec 12 rebonds et RJ Barrett en avait 19 et 11 dimanche pour aider les Knicks de New York à marquer une séquence de cinq défaites et à battre les Boston Celtics 105-75.

Jaylen Brown a marqué 25 pour Boston, qui en avait remporté cinq de suite, mais a subi sa plus grande éruption et son résultat le plus bas de la saison.

Le meneur de jeu All-Star Kemba Walker a fait ses débuts dans la saison après avoir raté les 11 premiers matchs en raison d’une blessure au genou gauche, mais est parti au troisième quart après s’être blessé aux côtes. Son compatriote Boston All-Star Jayson Tatum a raté son deuxième match consécutif avec COVID-19.

Les Knicks menaient par pas moins de 11 au premier quart et en ont fait 15 au deuxième avant de marquer les 10 premiers points au troisième quart pour ouvrir une avance de 58-35. Les Celtics ne se sont jamais rapprochés de 18 ans après cela.

KEMBA RETOUR

Walker est tombé après avoir pris un tir aux côtes au troisième quart et s’est dirigé vers le vestiaire. Il n’y avait pas de mise à jour immédiate sur son état, mais il avait déjà joué 20 minutes, ce qui était sa limite.

Il a marqué neuf points sur 3 tirs sur 13, ajoutant trois rebonds, quatre passes et trois interceptions, mais commettant cinq revirements. Il était 1 pour 8 sur une plage de 3 points.

TIP-INS

Knicks: L’entraîneur Tom Thibodeau, qui était assistant de l’équipe des Celtics qui a remporté le titre NBA 2008, a célébré son 63e anniversaire. … Mitchell Robinson, qui est entré dans le match avec une ecchymose au talon droit, est parti au premier quart quand il a atterri mal après avoir été sapé par Jeff Teague. Robinson avait besoin d’aide pour se relever et quitter le terrain en boitant, mais il est revenu au deuxième quart.

Celtics: Les 35 points ont été la moitié de la saison la plus basse des Celtics. Le match le plus bas précédent de Boston était de 93 points contre Detroit le jour du Nouvel An. La plus grosse explosion a été une défaite de 28 points contre les Nets à Noël. … Tatum n’a pas joué depuis le 8 janvier. Il a raté deux matchs et trois autres ont été reportés parce qu’une ou les deux équipes n’avaient pas assez de joueurs en bonne santé. … Marcus Smart était 4 pour 15 sur le terrain, manquant les sept tentatives de 3 points.

SUIVANT

Knicks: rentrez chez vous pour affronter le Magic lundi avant un swing de quatre matchs sur la côte ouest.

Celtics: à 76ers mercredi pour le premier de deux matchs successifs à Philadelphie.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports