Kemari décroche le vase de la reine avec style | Nouvelles de course

Kemari de Charlie Appleby a démenti son inexpérience pour remporter le vase de la reine du groupe deux à Royal Ascot lors de son troisième début de carrière.

William Buick, marquant pour la deuxième fois lors de la réunion de cette année, a toujours eu Kemari proche du rythme juste derrière les leaders avant de se battre au début de la ligne droite et de frapper pour la maison.

Cela s’est avéré le bon choix car le hongre de Dubawi s’est dégagé et a ensuite eu assez en main dans le dernier stade pour résister confortablement au défi tardif du favori Wordsworth entraîné par Aidan O’Brien.

Le vainqueur 15-2 avait une longueur et demie à perdre sur la ligne, car Wordsworth est resté solidement après avoir été incapable de trouver un changement de vitesse au moment le plus important, et Stowell était une autre longueur et un quart en troisième position.

Kemari, qui a fait ses débuts alors qu’il était deuxième à Newmarket il y a un peu plus d’un mois avant de remporter une jeune fille à Yarmouth, a clairement apprécié l’étape du voyage en fournissant à l’entraîneur de Godolphin Appleby son premier vainqueur de cette course.

Appleby a déclaré: « Je dois donner beaucoup de crédit à l’équipe à domicile pour cela. Il a été un cheval difficile à la maison au cours de l’hiver. Il était castré et avait une cagoule lors de son premier départ, donc tout le mérite à eux – ils ont fait un excellent travail.

« Et William, il l’a placé très haut après cette victoire à Yarmouth. Je dois dire que je me suis assis sur la clôture et j’ai pensé qu’il était un cheval qui progressait, mais s’il progresserait assez vite pour entrer dans la ligue d’aujourd’hui – il m’a donné tort et William a raison.

« Le cheval va définitivement dans le bon sens. »

Il a poursuivi: « Il espère qu’il deviendra un cheval de Coupe pour l’année prochaine. Ces dernières années, les chevaux de trois ans de la Melbourne Cup ont produit la marchandise, donc s’il atteint ce niveau, nous verrons .

« Nous allons profiter d’aujourd’hui et avoir des discussions avec nos principes et nos managers au cours des prochaines semaines et planifier l’automne.

« C’est un cheval qui a un profil qui va dans ce sens (Melbourne), mais qu’il y aille, nous apprécierons aujourd’hui et aurons de belles discussions au cours des prochaines semaines. »

Interrogé sur la possibilité de s’attaquer au super stayer Stradivarius lors de la Goodwood Cup du mois prochain avec une grosse allocation de trois ans, Appleby a répondu: « Nous attendrons quelques jours et verrons comment se déroule la Gold Cup!

« C’est un cheval qui est venu à la main au cours des huit dernières semaines maintenant, donc si cela pourrait être un pas trop tôt pour lui, c’est une belle discussion à avoir. »