Kemal Kilicdaroglu : Rencontrez l’homme qui veut mettre fin à l’ère Erdogan et transformer la Turquie | Nouvelles du monde

En Turquie, la politique est complexe, sensible et clivante – et si vous voulez savoir à quoi cela ressemble, il n’y a pas de meilleur endroit pour en être témoin qu’un étal de marché dans la ville animée de Bursa.

Nous sommes ici pour interroger les gens sur l’élection de dimanche, quand Recep Tayyip Erdoğan cherchera à étendre son emprise sur le pouvoir depuis deux décennies. Et ici, parmi les couleurs et les parfums des stands de nourriture, beaucoup l’aiment.

« C’est un bon leader, je voterai pour lui », lance un homme. Un autre me dit qu’il voterait pour M. Erdogan 10 millions de fois, s’il le pouvait. Un troisième dit que M. Erdogan a fait Turquie dans un grand pays et a tenu tête à l’Amérique.

C’est tout sourire jusqu’à ce que nous demandions à un jeune homme, qui admet qu’il est mécontent de l’économie, que les prix augmentent trop vite, et qu’il votera pour quelqu’un d’autre. A peine les mots sont-ils sortis de sa bouche qu’un homme se précipite vers nous et se met à crier. Le parfum de la dissidence s’est avéré combustible. L’atmosphère avait changé.

Nous sommes, semble-t-il, maintenant coupables de nous ingérer là où nous n’appartenons pas. « Nous avons un bon leader, nous n’avons besoin de personne d’autre », dit l’homme. Il nous dit que nous provoquons des troubles et puis, strident, il nous ordonne de partir. A ses côtés, une femme nous en met également plein les oreilles. Des journalistes étrangers, posant des questions.

M. Erdogan reste populaire en Turquie



Dans ce pays, M. Erdogan est le grand diviseur. Vous ne pouvez pas être indifférent à son sujet, et vous ne pouvez pas non plus l’ignorer. Sa présence est partout, car il a personnellement remodelé l’économie, le système politique, le système judiciaire et les médias. Et, pour faire bonne mesure, il y a des affiches de lui partout.

Mais son emprise sur le pouvoir pourrait s’affaiblir. Dimanche, la Turquie se rendra aux urnes pour élire un nouveau président, ainsi que pour voter pour son parlement. Ce sera proche mais M. Erdogan, après 20 ans à la tête, est maintenant confronté à la possibilité importante d’une défaite qui pourrait avoir des répercussions sismiques.

Contre lui se dresse un groupe de partis d’opposition qui se sont regroupés autour d’une seule aspiration : vider Erdogan du pouvoir. Et à la tête de cette coalition se trouve Kemal Kilicdaroglu.

C’est pourquoi nous sommes à Bursa – pour rencontrer M. Kilicdaroglu. L’homme qui veut remodeler la Turquie.

Kemal Kilicdaroglu lors d’un rassemblement à Ankara



L’opposé d’Erdogan

M. Kilicdaroglu acquiert une renommée internationale à l’âge de 74 ans. Il se positionne comme l’opposé polaire de M. Erdogan – un homme calme qui recherche le consensus, selon l’histoire, plutôt qu’une bombe abrasive.

Nous nous retrouvons dans le calme relatif de son bus. Par la fenêtre, il peut voir des milliers de personnes se rassembler pour l’entendre parler et tenant des affiches de son visage. Nous nous serrons la main et nous asseyons. M. Kilicdaroglu, qui ne parle pas anglais, affiche un large sourire.

Les partisans de M. Kilicdaroglu font son signe familier – une forme de cœur faite avec ses deux mains



Je désigne les gens qui se rassemblent à l’extérieur. L’attente devient-elle un fardeau ?

« Je ne suis pas le seul à ressentir la pression », répond-il. « Si des centaines et des milliers de personnes se sont rassemblées, c’est pour réagir à la pression car il y a de sérieux problèmes dans l’économie et ces problèmes rendent la société agitée. »

Mais veut-il vraiment être président, ou veut-il simplement contrecarrer M. Erdogan, je me demande.

« Il y a de vrais dégâts infligés aux piliers fondateurs du pays », insiste-t-il. « Les principaux piliers de la démocratie, que sont le législatif, le judiciaire et l’exécutif, sont également gravement endommagés. Nous voulons y remédier. Je veux être le président et je veux vraiment faire de la Turquie un pays démocratique. »

Les partisans de M. Kilicdaroglu organisent un rassemblement à Bursa



‘Rapport de dégâts’

Il dit que, s’il est élu, il passera un mois à rédiger un « rapport des dégâts » sur son pays. « Nous ne savons pas quels sont nos revenus, quels sont nos coûts, quels sont nos passifs. » C’est une image de la mauvaise gestion qu’il dépeint à plusieurs reprises – d’un pays devenu subsidiaire aux intérêts de son dirigeant.

Même s’il gagne, ce sera par une faible marge. M. Erdogan reste populaire, souvent à outrance, auprès de nombreux habitants de ce pays, en particulier ceux qui pensent que M. Kilicdaroglu est séduit par les pays laïcs de l’Occident.

Recep Tayyip Erdogan espère qu’il prolongera son emprise sur le pouvoir depuis deux décennies



Les partisans de M. Erdogan disent qu’il a fait de la Turquie un grand pays et s’est opposé à l’Amérique



Alors, après deux décennies où son pays s’est de plus en plus éloigné de l’Europe, de la Grande-Bretagne et de l’Amérique, comment M. Kilicdaroglu envisage-t-il de redéfinir la place de la Turquie dans le monde ? C’est la question qui tracasse dirigeants et diplomates depuis des mois.

« Nous voulons faire partie de l’Occident et du monde civilisé », me dit-il. « Nous voulons la démocratie dans notre pays. Nous ne voulons pas d’un leadership autoritaire, nous voulons la liberté. Les jeunes et les femmes en ont marre, ils veulent aussi la liberté.

« Par conséquent, nous mettrons en œuvre toutes les règles démocratiques de l’Union européenne dans notre pays. Notre relation avec l’Occident se développera de manière démocratique. Nos liens seront encore plus forts. Nous maintiendrons nos relations avec la Russie telles qu’elles étaient dans le passé parce que de nombreux hommes d’affaires turcs y ont investi. Mais nous sommes contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et nous ne la trouvons pas acceptable.

Je lui demande si la Turquie changerait sa position sur l’OTAN s’il gagnait – renverserait-il les objections de M. Erdogan et permettrait-il à la Suède d’adhérer ? « Cela arrivera », vient la réponse.

Les derniers sondages prévoient que M. Kilicdaroglu remportera environ la moitié des voix



Erdogan « joue déjà de sales tours »

L’élection est maintenant à portée de main. Il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles M. Erdogan utilise l’appareil de l’État pour manipuler le résultat ou intimider les électeurs. Alors, M. Kilicdaroglu s’inquiète-t-il des « sales coups » ?

« Il joue déjà de sales tours. Je n’ai jamais vu un homme faire ça autant que lui de ma vie. Il déforme les faits et calomnie. Mais quoi qu’il fasse, les gens me choisiront. » Il ne l’accuse pas de corruption mais affirme que M. Erdogan « aime beaucoup l’argent ».

Les derniers sondages ont prédit que M. Kilicdaroglu remporterait environ la moitié des voix, potentiellement suffisamment – ​​juste – pour lui donner une victoire pure et simple au premier tour.

Un rassemblement pour M. Kilicdaroglu



« Je serai le président de toute la Turquie »

Ce serait un résultat extraordinaire, mais aussi un défi de taille – unir sa nation, réparer l’économie, restaurer les structures de la démocratie, renouer avec des alliés meurtris et combler d’une manière ou d’une autre le gouffre pour les électeurs de M. Erdogan.

« Je serai le président de toute la Turquie, des 85 millions de personnes », dit-il. Mais qu’en est-il de ceux qui ne l’aiment pas, je demande. « S’il y a un bon leadership, pas de mépris pour les gens, et que vous traitez tous les citoyens de la même manière, et si vous rendez justice à tous ceux qui demandent justice, si l’État est transparent, si vous êtes en mesure de rendre compte de toutes les taxes perçues , ils verront ce qu’est un bon chef, ils viendront à nos côtés. »

Notre temps est écoulé. Une foule immense l’attend et, sous peu, il bondira sur scène et fera son signe familier – une forme de cœur faite avec ses deux mains. Mais pour le moment, il se contente de nous remercier et de nous serrer la main. « Gagnerez-vous dimanche ? je demande, tandis que nous marchons. « Oh oui », vient la réponse. Et il sourit, largement.