Kemal Dervis, économiste turc et ancien chef du Programme des Nations Unies pour le développement, est décédé à l’âge de 74 ans

Kemal Dervis, économiste et homme politique turc et ancien chef du Programme des Nations unies pour le développement, est décédé lundi à l’âge de 74 ans, ont rapporté les médias turcs.

Il était soigné pour une maladie non précisée à Washington DC, a rapporté l’agence d’État Anadolu, tout comme BBC Turkish et t24, qui ont d’abord rapporté la nouvelle.

Au début de 2001, au milieu de la pire crise économique de l’histoire moderne de la Turquie, Dervis a quitté son emploi à la Banque mondiale, où il avait travaillé pendant plus de deux décennies, et a rejoint le gouvernement à l’invitation du Premier ministre de l’époque, Bulent Ecevit. L’inflation montait en flèche et le marché boursier s’était effondré.

En tant que ministre des Affaires économiques, Dervis était en grande partie responsable du succès du plan de relance économique triennal lancé cette année-là, qui comprenait des changements structurels majeurs et des réformes bancaires.

Il a également négocié des prêts du Fonds monétaire international, une décision très impopulaire car des réductions de dépenses importantes étaient nécessaires. Cependant, ils conduiraient à une reprise rapide de la croissance économique en 2002 et à une réduction significative de l’inflation d’ici 2003.

Il a démissionné de son poste ministériel en août 2002 et a été élu député du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple, connu sous le nom de CHP, lors des élections générales qui ont eu lieu plus tard dans l’année.

En 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a confirmé à l’unanimité Kemal Dervis comme administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement. Le poste est le troisième poste le plus élevé à l’ONU après celui de secrétaire général et de vice-secrétaire général. Il n’a pas sollicité un second mandat en 2009 lorsque son mandat de quatre ans a expiré. « J’ai appris le décès de Kemal Dervis avec une grande tristesse », a tweeté Ozgur Demirtas, universitaire et directeur des finances de l’Université Sabancı. « C’est un économiste et un ministre très important. Il a été l’architecte de la reprise après la crise de 2001. Si les réformes que Kemal Dervis n’avait pas voulues avaient été mises en œuvre, la Turquie aurait été bloquée dans la crise de 2001. Condoléances. »

« Je suis très attristé par la perte de notre estimé ministre Kemal Dervis, dont j’ai beaucoup apprécié le travail et qui a représenté notre pays avec succès sur la scène mondiale », a tweeté l’ancien ministre et actuel politicien de l’opposition Ali Babacan.

Né le 10 janvier 1949, Dervis a obtenu sa licence et sa maîtrise à la London School of Economics en 1968 et 1970 respectivement, et son doctorat à l’Université de Princeton en 1973. Il est l’auteur et le co-auteur de plusieurs livres sur l’économie, dont « Inequality in America: Facts, Trends and International Perspectives », en 2012, et « Recovery from the Crisis and Contemporary Social Democracy », en 2006.