Kemal Dervis, économiste appelé à résoudre la crise fiscale turque, décède à 74 ans

Kemal Dervis, un économiste turc qui a quitté la Banque mondiale pour rentrer chez lui en 2001 en tant que gestionnaire de crise avec l’effondrement de l’économie turque, aidant à calmer la tempête budgétaire mais suscitant des protestations contre les mesures d’austérité et la surveillance internationale, est décédé le 8 mai à 74 ans. Le décès a été annoncé par le Programme des Nations unies pour le développement, que M. Dervis a dirigé de 2005 à 2009. Aucun autre détail n’a été donné. M. Dervis, qui vivait à Potomac, dans le Maryland, avait été traité pour la maladie de Parkinson.

Les racines personnelles de M. Dervis étaient en Turquie, mais sa vie professionnelle était dans les affaires économiques internationales à l’appui du commerce et de la finance mondialisés pour aider les pays en développement. Alors que l’économie de la Turquie se modernisait et se développait dans les années 1980 et 1990 – parallèlement à ses aspirations à une éventuelle adhésion à l’Union européenne – M. Dervis a observé de loin des postes de direction à la Banque mondiale, où il a passé plus de deux décennies.

Cette distance est devenue la force de M. Dervis. Il a occupé un créneau spécifique en Turquie, considéré comme quelqu’un au-dessus des affrontements politiques qui avaient contribué à faire basculer l’économie turque au bord du gouffre.

Pendant des années, la croissance de la Turquie a été soutenue par des investissements étrangers massifs, cherchant à profiter d’une économie en expansion reliant l’Europe et le Moyen-Orient. Mais une série de gouvernements ascendants et descendants, chacun laissant l’économie un peu plus effilochée, a alimenté la nervosité internationale.

L’argent des investissements a commencé à sortir de Turquie. Les actions turques ont chuté et le système bancaire a été effectivement paralysé avec des taux d’intérêt atteignant 3 000 % ou plus. L’inflation a dépassé les 55 %, entraînant de fortes dévaluations de la livre turque.

En 1990, 1 dollar rapportait environ 2 500 lires. En 2001, le taux de change était supérieur à 1,2 million de lires pour un dollar.

« Nous devrions tous nous serrer la ceinture », a déclaré M. Dervis lors d’une conférence de presse en avril 2001 peu après avoir accepté l’appel à l’aide du Premier ministre Bulent Ecevit. « Ne vous attendez pas à ce que je produise des politiques pour nous sauver juste pour aujourd’hui. On ne peut pas dynamiter notre futur pour sauver aujourd’hui.

Certains chroniqueurs turcs l’ont qualifié de « sauveur » dans son nouveau rôle de ministre des affaires économiques. Il est rapidement devenu connu pour ses évaluations directes et souvent désastreuses de ce qui était nécessaire pour reconstruire l’économie. Il a réduit les subventions de l’État dans l’agriculture et d’autres industries. Les dépenses publiques ont été réduites et l’embauche pour les emplois de la fonction publique a été réduite à un minimum. « Nous devons juste dire les choses telles qu’elles sont » M. Dervis a déclaré en 2001.

La plus grande bouée de sauvetage est venue du Fonds monétaire international. M. Dervis a négocié un ensemble de prêts de 8 milliards de dollars. Il s’accompagnait de règles strictes du FMI sur la gestion de l’économie turque et des dépenses publiques, ce qui ouvrirait la porte à un financement supplémentaire d’institutions telles que la Banque mondiale.

M. Dervis a menacé de démissionner si le gouvernement d’Ecevit bloquait les changements ordonnés par le FMI. Le plan de sauvetage a été mis en place alors même qu’Ecevit et M. Dervis devenaient la cible de protestations.

« Le FMI, c’est le chômage et la faim », scandaient les manifestants à Istanbul. Lorsque le ministre de l’Agriculture Husnu Yusuf Gokalp a été interrogé sur la réduction des subventions au blé, il s’en est pris à M. Dervis. « Vous devriez poser cette question à ceux qui prennent leur petit-déjeuner au Hilton [with foreign bankers], » il a dit.

Les retombées politiques ont fait s’effondrer le gouvernement d’Ecevit en 2002, mais les changements menés par M. Dervis sont largement restés en place et ont été crédités d’avoir soutenu la croissance qui a duré jusqu’à la crise économique mondiale en 2008. (La banque centrale de Turquie a introduit une « nouvelle lire » en 2005. qui a coupé six zéros, faisant de l’ancien 1 million de lires un nouveau 1 lire.)

M. Dervis a été élu au parlement turc lors des élections de 2002. Il avait toujours profondément embrassé les valeurs laïques du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. M. Dervis a souvent dit qu’il préférait être qualifié de « personnage pro-laïc » plutôt que de politicien.

Pourtant, M. Dervis et ses alliés politiques ont été de plus en plus contestés par la montée du populisme de type islamiste de Recep Tayyip Erdogan, qui est devenu Premier ministre en 2003 et président en 2014. M. Dervis a quitté le Parlement en 2005 pour diriger le Programme des Nations Unies pour le développement, qui supervise projets de lutte contre la pauvreté et de développement communautaire.

M. Dervis a vu un avantage dans ses perspectives de la Turquie, ayant grandi pendant les coups d’État militaires et les bouleversements politiques et plus tard confronté à la corruption et à la mauvaise gestion de l’économie. Les anciens dirigeants du PNUD étaient américains ou européens.

« La crise, le manque de sécurité, l’échec des mécanismes gouvernementaux engendrent la maladie, engendrent la terreur, engendrent la dégradation de l’environnement », a-t-il déclaré lors d’un forum de l’Université de Yale en 2005. « De plus en plus, les citoyens du monde réalisent – je pense que les jeunes plus que les autres peut-être – que leur avenir est lié.

Kemal Dervis est né le 10 janvier 1949 à Istanbul et a passé une partie de son enfance sur l’île de Buyukada près de la ville. Son père était impliqué dans les affaires et sa mère a fui l’Europe pendant la montée nazie pour enseigner l’anglais en Turquie.

Il est diplômé de la London School of Economics en 1968 et y est resté pour obtenir une maîtrise en économie en 1970. M. Dervis a obtenu son doctorat de l’Université de Princeton en 1973.

À la Banque mondiale de 1977 à 2001, il a occupé des postes tels que vice-président pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et vice-président pour la réduction de la pauvreté et la gestion économique.

Après avoir quitté les Nations Unies, M. Dervis a rejoint la Brookings Institution, dirigeant le programme d’économie mondiale et de développement d’avril 2009 à novembre 2017.

Tout au long de sa carrière, il est resté inébranlable dans son soutien aux institutions internationales et à la mondialisation. Il a cependant noté qu’il peut y avoir un problème d’image avec des groupes tels que le FMI ou la Banque mondiale, qui peuvent être considérés comme des armes des puissances mondiales et de leurs politiques.

« Que ce soit en Turquie, au Brésil, en Argentine, en Indonésie ou en Inde, il n’y a pas de véritable confiance », a déclaré M. Dervis. « Et pour que ces institutions – qui ont des ressources, qui ont du personnel, qui ont des connaissances techniques – soient vraiment utiles, pleinement, et fassent ce qu’elles pourraient faire, je pense qu’il faut les rendre plus légitimes. »

Le mariage de M. Dervis avec Neslihan Borali s’est terminé par un divorce. Il a épousé Catherine Stachniak en 1997. En plus de sa femme, les survivants comprennent deux fils de son premier mariage.