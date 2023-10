L’entraîneur de Houston, Kelvin Sampson, est entré il n’y a pas longtemps dans une réunion des entraîneurs du Big 12 et a regardé autour de la pièce, et la pensée qui lui est venue à l’esprit était que c’était comme entrer dans un parc à chiens.

“Vous avez deux chiens qui marchent l’un à côté de l’autre, une sorte d’oeil de côté, le petit commence à japper sur le grand et ils commencent à se jauger”, a déclaré Sampson. “Je les évaluais tous. Autrefois, vous pouviez regarder quelques-uns de ces petits chiens et dire: ‘Je peux avoir celui-là. Je peux avoir celui-là. Je peux avoir celui-là.’ Je n’ai vu personne comme ça dans cette conférence.”

En effet, les Cougars – ainsi que l’UCF, Cincinnati et BYU – font un grand pas en avant en rejoignant le Big 12 cette année. Les trois premiers viennent de l’American Athletic et de BYU de la conférence de la côte ouest. Tous savent que leurs programmes vont connaître des difficultés de croissance alors qu’ils affrontent ce qui est statistiquement la meilleure ligue du pays.

“Ce sont tous des bergers allemands, mec. Où sont les Shih Tzu ? Où sont les Chihuahuas ?” » dit Sampson. “Oh, c’est un Rottweiler. Oh mon Dieu, c’est un pitbull. C’est un parc à chiens difficile, mec.”

Le meilleur chien devrait encore une fois être le Kansas, n ° 1 de la pré-saison dans le sondage AP Top 25.

Les Jayhawks renvoient un noyau talentueux et expérimenté dirigé par Dajuan Harris, Kevin McCullar et KJ Adams. Ils ont décroché une classe de première année très appréciée, dirigée par Elmarko Jackson. Et ils ont apporté un groupe de transferts d’impact mettant en vedette Hunter Dickinson, l’ancien centre du Michigan largement considéré comme le meilleur joueur à avoir franchi le portail au cours de la dernière intersaison.

Ils renvoient également Bill Self, qui a raté les séries éliminatoires après avoir fait remplacer une valvule cardiaque. L’entraîneur du Temple de la renommée a été transporté à l’hôpital à la veille du tournoi Big 12, et le meilleur assistant Norm Roberts a mené les Jayhawks à un match pour le titre – y perdant contre le Texas – et au deuxième tour du tournoi NCAA, où ils étaient bouleversé par l’Arkansas.

“En fait, j’ai regardé l’autre jour parce que je ne savais même pas quand nous avions été classés en pré-saison 1”, a déclaré Self, “mais au cours des années que nous avons eues, nous avons eu de bonnes années, mais elles n’ont pas bien fini. J’ai certainement bon espoir que nous pourrons changer cette tendance. »

Les Jayhawks seront certainement mis à l’épreuve. Ils ont des matchs hors conférence contre UConn, sixième et champion national en titre, le Kentucky, le Missouri et l’Indiana, n ° 17. Ils ont également un voyage au Maui Invitational, où ils pourraient voir Purdue, troisième, Marquette, n°5, Tennessee, neuvième, Gonzaga, n°11, Syracuse et UCLA.

Vient ensuite la liste du Big 12, qui comprend Houston, septième, le Texas n°18 et Baylor, n°20.

“Je ne pense pas que quiconque aura peur de qui que ce soit”, a déclaré Self. “La ligue est géniale. Elle s’est améliorée lorsque Houston y est arrivée ; il ne fait aucun doute qu’une équipe pourrait remporter un championnat national. Et je ne dis pas que les trois autres ne le peuvent pas, mais nous savons que Houston le peut.”

Autrefois, les transferts au sein d’une conférence étaient interdits, mais ce n’est plus le cas. Baylor a perdu LJ Cryer contre Houston. La Virginie occidentale a regardé Joe Toussaint se diriger vers Texas Tech. Avery Johnson III a quitté l’État d’Oklahoma pour TCU, qui a également récupéré Ernest Udeh du Kansas. Et Ithiel Horton a rebondi de l’UCF au Texas.

De nombreux nouveaux entraîneurs de la ligue ont des racines dans le Big 12, à commencer par Sampson, qui a passé une douzaine d’années à Oklahoma et a mené les Sooners au Final Four en 2002. Josh Eilert, un ancien assistant diplômé de l’État du Kansas, a été choisi par la Virginie occidentale pour remplacer Bob Huggins, qui s’est séparé acrimonieusement de l’école après son arrestation pour conduite en état d’ébriété en juin. Grant McCasland de Texas Tech, qui a joué et entraîné à Baylor, a été embauché loin du nord du Texas pour remplacer Mark Adams.

Dickinson était le plus gros prix du portail, mais plusieurs écoles du Big 12 ont décroché des transferts de haut niveau. Max Abmas a quitté Oral Roberts pour le Texas après avoir terminé dans le top 10 national en marquant chacune des trois dernières saisons. Arthur Kaluma a quitté Creighton pour Kansas State et Jameer Nelson Jr. a emmené ses 20,6 points par match du Delaware à TCU.

Avec autant d’attention sur le portail, il est facile d’oublier que plusieurs étudiants de première année sont suffisamment talentueux pour se frayer un chemin dans les formations de départ cette saison. Omaha Biliew était l’une des 10 meilleures recrues que l’Iowa State a réussi à conserver dans l’État, tout comme l’Oklahoma State l’a fait avec Brandon Garrison. Ja’Kobe Walter, la dernière star produite par la Link Academy du Missouri, a signé avec Baylor.

Le Texas entre dans la saison en tant que champion en titre du tournoi Big 12, une couronne qui a valu à l’entraîneur par intérim de l’époque, Rodney Terry, le poste à temps plein. Son rival de longue date, l’Oklahoma, tente de rebondir après sa dernière place dans la ligue. Les deux tenteront de laisser une impression durable avant que les Longhorns et les Sooners ne passent à la SEC la saison prochaine.

“Le fait est qu’il va y avoir un moment et une excitation pour parler de ce que nous allons faire”, a déclaré l’entraîneur de l’Oklahoma, Porter Moser, “mais pour le moment, notre concentration et nos pieds sont ancrés dans le basket-ball Big 12.”

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Basket-ball universitaire Grand Est

Tendances du BASKET-BALL COLLÈGE