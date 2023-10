Kelvin Kiptum bat un record du monde au marathon de Chicago : NPR

basculer la légende Michael Reaves/Getty Images

Michael Reaves/Getty Images

Aucun autre coureur n’était visible au loin lorsque Kelvin Kiptum a déchiré la bande de la ligne d’arrivée à Chicago. Non seulement le Kenyan de 23 ans a gagné dimanche, mais il a établi un nouveau record du monde.

Kiptum a franchi la ligne d’arrivée du marathon de Chicago avec un temps non officiel de 2 heures et 35 secondes. S’il est confirmé, Kiptum aura battu de 34 secondes le record du double champion olympique Eliud Kipchoge, établi lors du marathon de Berlin 2022.

Cela ferait également de Kiptum le premier athlète au monde à battre un temps de 2 heures et 1 minute dans un marathon éligible au record.

« Je savais que je venais pour un record du parcours, mais un record du monde – je suis tellement heureux », a déclaré Kiptum, selon Athlétisme mondial. « Je n’avais pas en tête aujourd’hui un record du monde, mais je savais qu’un jour je serais détenteur du record du monde. »

Au kilomètre 5 ou 3,1 milles, Kiptum et Daniel Mateiko, également du Kenya, s’étaient détachés du groupe de coureurs. Les deux étaient au coude à coude jusqu’à environ 30 km, ou 18,6 miles, lorsque Kiptum s’est propulsé en avant et a couru avec urgence jusqu’à ce que Mateiko ne soit plus en vue.

Mateiko a abandonné la course peu de temps après, permettant à son compatriote Benson Kipruto de terminer deuxième. Le coureur belge Bashir Abdi est arrivé troisième. Quatre Américains – Conner Mantz, Clayton Young, Galen Rupp et Sam Chelanga – se sont également classés dans le top 10.

Chez les femmes, la championne olympique sur piste Sifan Hassan, des Pays-Bas, a gagné avec un temps de 2:13:44.

La course de dimanche était le troisième marathon de Kiptum et son premier aux États-Unis. En avril, Kiptum livré le deuxième temps le plus rapide de l’histoire du marathon avec 2:01:25 au marathon de Londres.