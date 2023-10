Kelvin Kiptum bat le record du monde du marathon au marathon de Chicago et s’approche de la barrière des 2 heures

Le Kenyan Kelvin Kiptum a battu le record du monde du marathon en remportant le marathon de Chicago en 2 heures et 35 secondes, franchissant presque la barrière des deux heures.

La Néerlandaise Sifan Hassan a réalisé le deuxième temps féminin le plus rapide de l’histoire — 2:13:44 — pour remporter la course féminine.

Kiptum, âgé de 23 ans, a battu le record du monde de son compatriote Eliud Kipchoge de 2:01:09 établi lors du marathon de Berlin 2022.

« Je n’avais pas en tête un record du monde aujourd’hui », a déclaré Kiptum sur NBC Chicago. « Je savais qu’un jour je serai détenteur du record du monde. »



Kiptum a couru trois marathons en carrière – tous au cours des 10 derniers mois – et a réalisé trois des six temps les plus rapides de l’histoire – 2:01:53 à Valence, en Espagne, en décembre dernier, suivi de 2:01:25 à Londres en avril.

Il a supplanté Kipchoge, 38 ans, en tant que meilleur marathonien du monde. Kipchoge, qui a détenu cette distinction pendant la majeure partie de la dernière décennie, vise l’année prochaine à devenir la première personne à remporter trois marathons olympiques.

Kipchoge est la seule personne connue à avoir couru 26,2 milles en moins de deux heures, mais cela n’a pas été fait dans le cadre d’une course admissible au record. En 2019, il a couru en 1:59:40,2 lors d’une épreuve spéciale à Vienne, en Autriche.

Les progrès récents dans la technologie des chaussures ont coïncidé avec le fait que les records du monde du marathon masculin et féminin ont été battus à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années.

Conner Mantz a été le meilleur Américain à la sixième place avec un record personnel de 2:07:47, améliorant ainsi son meilleur temps aux États-Unis depuis le début de 2022. Mantz est clairement le favori pour les essais olympiques du 3 février, où les trois premiers font probablement partie de l’équipe de Paris.

Mantz a été suivi 13 secondes plus tard par son partenaire d’entraînement Clayton Young, qui a abaissé son record personnel de 3:51 pour devenir le deuxième marathonien américain le plus rapide depuis le début de 2022.

Galen Rupp, double médaillé olympique, a réussi un temps de 2:08:48 à son premier marathon complété en deux ans suite à des blessures. Rupp, 37 ans, a répondu à toutes les questions quant à savoir s’il était un véritable prétendant aux essais olympiques.

Hassan a ajouté à sa légende avec une deuxième victoire en autant de marathons avec un temps seulement amélioré dans l’histoire par le record du monde de l’Éthiopien Tigst Assefa en 2:11:53 d’il y a deux semaines.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, Hassan est devenue la première femme à remporter des médailles au 1 500 m (bronze), au 5 000 m (or) et au 10 000 m (or) aux mêmes Jeux.

Il y a six semaines, elle a de nouveau couru le 1 500 m, le 5 000 m et le 10 000 m aux championnats du monde, ajoutant une médaille d’argent et une de bronze.

« Je ne sais pas si six semaines suffisent [to recover for the marathon], » dit-elle. « J’adore la douleur. »

Emily Sisson a été la meilleure Américaine en septième position en 2:22:09, un an après avoir abaissé le record américain à 2:18:29 lors d’une deuxième place à Chicago. Sisson se présente clairement comme favori aux essais olympiques.

La médaillée de bronze olympique Molly Seidel a été la deuxième Américaine, 58 secondes derrière Sisson, à se rétablir lors de son premier marathon complété en près de deux ans.

Les Suisses Catherine Debrunner et Marcel Hug ont remporté les courses en fauteuil roulant féminin et masculin avec des temps records.