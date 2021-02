Kelvin Fletcher fait des achats hebdomadaires dans une Lamborghini à 180k £ après avoir acheté papa Bentley

La star d’Emmerdale, Kelvin Fletcher, a acheté des produits essentiels – dans sa Lamborghini Huracan de 180000 £.

Il a été aperçu à l’extérieur de Waitrose (bien sûr) à Alderley Edge, un village endormi de Cheshire, fréquenté par des footballeurs célèbres tels que Wayne Rooney, des millionnaires et des stars de la télé-réalité.

Mais le stationnement de sa somptueuse voiture de sport décapotable jeudi n’a pas fait tourner les têtes car les trottoirs sont déjà bordés de Range Rover, de Porches et de Jaguars.

Kelvin, 37 ans, possède maintenant sa propre équipe de course automobile appelée Paddock Motorsport et pilotera la McLaren 570S cette année.

Plus tôt ce mois-ci, l’ancienne star du feuilleton a contacté un concessionnaire automobile pour obtenir à papa Warren sa «voiture de rêve» – une Bentley, dont la valeur est estimée à environ 160 000 £.







Kelvin a réduit son père aux larmes alors qu’il dévoilait le cadeau extravagant.

Le champion Strictly 2019 a publié des clichés sur les réseaux sociaux du moment où Warren a posé les yeux pour la première fois sur le trajet élégant avec des larmes qui brillaient dans ses yeux.

Abasourdi par le cadeau, Warren a même demandé combien de temps ils l’avaient gardé – croyant qu’il était prêté.

Dans un autre cliché, Kelvin prend la pose à côté de la belle voiture, tandis que dans un troisième Warren s’est composé et jette un regard suave à la caméra.

Et dans un quatrième, Kelvin et Warren prennent un verre ensemble dans le passé, rejoints par les frères Dean et Brayden.

En écrivant un hommage sincère à ses pops, Kelvin a écrit: « Ils disent qu’une image vaut mille mots. Joyeux 60e papa.







«Mon héros, mon ami et mon père. Tu es l’âme la plus gentille que je connaisse et tu mettras n’importe qui avant toi. Nous savons à quel point tu as toujours rêvé de cette voiture alors voir ton visage hier a fait éclater mon cœur. fierté et bonheur.

« Vous le méritez et nous sommes très chanceux de vous avoir. »







Il a ajouté: « Un merci spécial à @baytreecars qui a contribué à y parvenir. Le meilleur service que j’ai jamais connu.

«Il nous a en fait dit ‘depuis combien de temps l’ai-je?’ Pour toujours papa, c’est à toi! # LifeBeginsAt60 # AsSoonAsThePubsOpen … »

La relation de Kelvin avec son père est notoirement proche, ce dernier rayonnant de fierté lorsque son fils a remporté Strictly en 2019.

Et il semble que Kelvin a hérité des gènes pétrolifères de son père après avoir affronté le pilote de F1 Jenson Button dans des championnats de course automobile.

Il a été couronné strictement champion aux côtés de son partenaire professionnel Oti Mabuse – qui a également gagné en 2020 avec Bill Bailey – après avoir remplacé Jamie Laing blessé à la dernière minute.

Kelvin a joué dans Emmerdale jusqu’en 2016, mettant fin à un passage de 20 ans dans le feuilleton en tant qu’Andy Sugden.