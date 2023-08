Kelsey Stratford de Towie étourdit dans un haut et un string bleus transparents

L’ANCIENNE star de Towie, Kelsey Stratford, a rendu les fans fous alors qu’elle posait dans un ensemble de sous-vêtements très sexy.

La jeune femme de 22 ans, qui a été expulsée de The Only Way is Essex lors d’une élimination massive de membres de la distribution en 2021, avait l’air incroyable dans un soutien-gorge et un string bleu dentelle.

Instagram

Kelsey Stratford a séduit les fans en posant en sous-vêtements[/caption] instagram/kelseystratford

La star a trouvé la gloire sur Towie avant d’être licenciée en 2021[/caption]

Kelsey a dit à ses partisans: « & je suis méchante comme la barbieee. »

Sans surprise, de nombreuses personnes ont voulu lui dire à quel point elle était belle, l’une d’entre elles ayant commenté : « Tu es peut-être mauvaise, mais tu es vraiment belle. »

Un deuxième a dit: « Très magnifique et magnifique », tandis qu’un troisième a ajouté: « Wow, tu es magnifique, tellement glamour. »

Depuis qu’elle a quitté l’émission de téléréalité, Kelsey travaille maintenant de nuit en tant que soignante et a insisté sur le fait qu’elle n’avait «jamais été aussi heureuse».

Kelsey a été inspirée par sa petite sœur Kennedy pour se lancer dans le travail de soins.

Kennedy, maintenant âgée de 10 ans, a reçu un diagnostic d’amyotrophie spinale de type 1 à l’âge de quelques semaines seulement, ce qui l’a laissée paralysée du cou aux pieds, incapable de parler et d’avaler correctement.

Kelsey n’avait que 12 ans lorsque sa mère a donné naissance à Kennedy et à son frère jumeau, Karter. Ils ont vite compris la bébés ne progressaient pas normalement, conduisant au diagnostic de SMA.

Tragiquement, quatre mois après leur naissance, Karter est décédé des suites de cette maladie et la mère de Kelsey a dû briser les ravages dévastateurs nouvelles à ses autres enfants.

Kelsey avait précédemment déclaré au Sun: « Je ne parle pas vraiment beaucoup de cette partie, donc c’est vraiment difficile.

« Ce fut un choc d’apprendre que nous ne les aurions probablement pas longtemps avec nous. Nous avons décidé en tant que famille d’essayer de nous assurer que nous donnions à Kennedy la meilleure vie possible aussi longtemps qu’elle était ici.

« C’est incroyable qu’elle soit toujours avec nous maintenant. C’est la petite fille la plus forte et la plus gaie que je connaisse.