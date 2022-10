Kelsey Serwa de Kelowna se dirige vers le Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

La médaillée olympique et originaire de Kelowna, Kelsey Serwa, est intronisée dans la classe de 2023 du Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique (BCSHF).

Elle est l’une des skieuses acrobatiques canadiennes les plus décorées de tous les temps, remportant l’or en ski cross aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang et l’argent en 2014 à Sotchi. Elle est actuellement l’une des deux seules athlètes de ski cross au monde à avoir remporté plusieurs médailles olympiques. L’autre est Marielle Thompson, membre du BCSHF.

Serwa a également remporté trois médailles aux Winter X Games au cours de sa carrière, deux médailles d’or et une de bronze. Elle compte huit victoires en carrière sur le circuit de la Coupe du monde FIS et 20 podiums et a été membre de l’équipe nationale canadienne de ski acrobatique de 2009 à 2019.

Les Vees de Penticton 2012 de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique (BCHL) se rendront également à la BCSHF. Ils ont remporté la Coupe RBC 2012 (maintenant la Coupe du centenaire) en tant que champions nationaux de hockey junior A en battant les Woodstock Slammers 4-3 lors de la finale à Humboldt, en Saskatchewan. Penticton a terminé la saison régulière de la BCHL avec une fiche de 54-4-0-2 victoires-défaites, établissant des records pour le plus de victoires (54), de points (110) et de pourcentage de victoires (.917). L’équipe a également établi un record de la Ligue canadienne de hockey junior pour le plus grand nombre de victoires consécutives en saison régulière avec 42 victoires consécutives. L’équipe comprenait l’ancien Canuck de Vancouver Troy Stecher, qui a joué avec l’équipe de la LNH de 2016 à 2020 avant d’être échangé aux Red Wings de Detroit.

Équipe de la Ligue de hockey Penticton Vees BC 2012. (Photo/Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique)

“Après des mois d’anticipation, nous sommes ravis de commencer à raconter les histoires et à marquer les réalisations exceptionnelles de notre promotion de 2023”, a déclaré Tom Mayenknecht, président du BCSHF. « Honorer le passé et inspirer l’avenir est au cœur même de la mission du Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique et les lauréats de cette année illustrent vraiment le meilleur du sport dans cette province et au-delà.

Parmi les autres intronisés notables, citons la députée libérale Carla Qualtrough. En tant qu’athlète, elle a représenté le Canada en natation à deux Jeux paralympiques (Séoul 1988, Barcelone 1992) remportant trois médailles de bronze. Elle est la première athlète paralympique élue au Parlement et a été ministre des Sports et des Personnes handicapées de 2015 à 2017.

Carla Qualtrough, députée de Delta, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées. (Photo/Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique)

Le gala officiel d’intronisation de la promotion 2023 est prévu pour juin de l’année prochaine.

La liste complète des intronisés est disponible sur le site Web du BCSHF.

