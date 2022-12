Kelsey quitte et filme sa scène finale – Hollywood Life

Voir la galerie





La fin de Kelsey Owens’ voyage sur Siesta Key : déménagements à Miami joué lors de l’épisode du 22 décembre. Kelsey a acheté une nouvelle maison avec son petit ami, Max, pendant l’épisode, et a réalisé qu’elle était prête à quitter la série. Avec le reste de la distribution déménageant à Miami pour la nouvelle saison, Kelsey savait que sa vie allait dans une direction différente, et elle a fondu en larmes en partageant sa décision avec Madisson Hausbourg lors d’une soirée au club.

“Je réfléchissais de plus en plus”, a admis Kelsea. “J’aime tellement ce groupe, mais avec toutes les grandes décisions [Max and I] a fait, j’étais comme… qu’est-ce qu’un autre? J’ai décidé, je pense que j’en ai fini avec le spectacle. J’ai moins peur, mais je sais qu’il est temps. Madisson a félicité Kelsey d’avoir pris la décision et de savoir que c’était le bon moment pour passer au chapitre suivant de sa vie.

“C’était incroyable et j’ai grandi dessus, mais…” dit Kelsey, s’interrompant. Elle a ensuite poursuivi: “Je suis tellement excitée d’être dans une maison avec mon petit ami, espérons-le bientôt fiancé, fonder une famille. Je suis prêt à aller de l’avant de tout cela, vraiment. Je suis prêt.” Kelsey a essuyé ses larmes en annonçant la nouvelle. « Je suis prête », a-t-elle confirmé. « Je pense que ce week-end m’a vraiment fait réaliser qu’il était temps. Aussi difficile que cela puisse être, il est temps. Il y avait aussi un montage de certains des moments les plus mémorables de Kelsey dans la série qui a joué au milieu de sa scène finale.

En août, Kelsey a annoncé sur Instagram que son temps dans la série était terminé. Cependant, elle ne semble pas partir en bons termes. “La nuit dernière, j’entrais dans une scène dans un putain de club de strip-tease de tous les endroits et j’ai été informé que je serai coupé à l’avenir. Clé de la sieste sans aucun avertissement », a écrit Kelsey. “C’est époustouflant et vraiment dégoûtant qu’après avoir travaillé sur une émission depuis l’âge de 19 ans, où j’ai partagé des choses sur ma vie personnelle avec lesquelles je n’étais pas toujours à l’aise, j’ai tourné toute ma vie autour et mis tant d’efforts into pourrait se terminer de manière aussi irrespectueuse et aussi brutale. Pas même un simple “merci d’avoir partagé les 5 dernières années de ta vie avec nous”. J’ai pleuré, puis j’ai essuyé ces larmes et j’ai filmé ma dernière scène du mieux que j’ai pu, la tête haute.

En octobre, HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Juliette Porter, qui a cependant clarifié certaines choses à propos de la sortie de Kelsey. Juliette a laissé à Kelsey un commentaire de soutien sur sa publication Instagram concernant la sortie de la série, mais a expliqué que son amie on/off n’était pas aussi aveugle qu’elle le laissait croire. “C’est un travail”, a expliqué Juliette. “Nous avons signé des contrats et nous signons pour un certain nombre d’épisodes. Elle était inscrite pour un certain nombre d’épisodes et elle avait terminé ce cycle. Elle savait dans quoi elle s’embarquait.

Cependant, Juliette a reconnu que les choses n’étaient pas exactement gérées équitablement. “La façon dont il lui a été livré… Je ne pense pas qu’elle était tout à fait prête à partir [that night]», a ajouté Juliette. « Mais ce n’était pas une nouvelle choquante. Elle savait à quoi elle s’était inscrite, mais la façon dont cela lui avait été livré n’était pas la bonne.

