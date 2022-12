Kelsey Parker révèle des retrouvailles émouvantes avec les parents de feu son mari Tom avant un premier Noël “difficile”

KELSEY Parker a révélé ses retrouvailles émouvantes avec les parents de feu son mari Tom avant son premier Noël “difficile” sans lui.

Tom est malheureusement décédé à l’âge de 33 ans après une bataille courageuse contre le cancer du cerveau en mars de cette année.

Kelsey Parker a eu une réunion émouvante avec les parents de feu son mari Tom avant le premier Noël “difficile”[/caption] instagram/être_kelsey

Tom et Kelsey photographiés avec leurs enfants[/caption]

Le chanteur de Wanted a laissé derrière lui sa femme Kelsey, 32 ans, et leurs deux enfants Aurelia, deux ans, et Bodhi, un.

Kelsey a récemment passé du bon temps avec la mère de Tom, Nigel et Noreen.

S’adressant à Instagram, la maman d’un enfant a partagé quelques photos de leurs retrouvailles.

Kelsey a déclaré: «Nous ne voyons pas toujours la famille de Tom autant que nous le souhaiterions.

« Comme nous l’avons montré hier soir, il est important de garder notre famille proche et de célébrer ensemble ; même si ce sera toujours doux-amer que Tom ne soit pas là.

“Moi et les enfants nous sommes dirigés vers le nord plus tôt cette semaine pour aller au panto avec les parents de Tom.

« Les enfants ont adoré et c’est tellement spécial de créer des souvenirs heureux avec leurs grands-parents. .”

Beaucoup se sont précipités dans la section des commentaires pour partager l’amour à une période si difficile de l’année pour la famille.

L’un d’eux a déclaré: “C’est tellement agréable de voir Noreen et Nigel avec les enfants, surtout à Noël – une si belle photo et une si belle famille. Ils sont toujours dans nos pensées les plus profondes .”

Un deuxième a ajouté: “Tellement adorable que vous ayez une relation étroite.”

“De si belles photos en pensant à vous tous et à toute la famille Toms xx », intervint un troisième.

Kelsey et Tom se sont rencontrés en 2009 et ont rapidement commencé à se fréquenter.

Ils se sont mariés en 2018.

Kelsey est récemment apparue sur nos écrans dans le cadre de Kelsey Parker : La vie après Tom.

L’émission a documenté comment elle se débrouille sans son mari depuis sa mort plus tôt cette année.

Elle a récemment insisté sur le fait que Tom serait “heureux” si elle retrouvait l’amour.

Dans le dernier épisode, la maman de deux enfants a été vue en train de rendre visite à un groupe de veuves dans un pub local.

Kelsey parlait aux femmes – qui étaient toutes âgées – de leurs pertes lorsqu’on lui a demandé de retrouver l’amour.

Elle a répondu: “Nous n’avons pas vraiment eu ces conversations mais, connaissant Tom, j’ai l’impression qu’il serait heureux pour moi. Il voudrait juste que je sois heureuse. Et je suis si jeune.

Cela est venu après que Kelsey ait eu une relation amoureuse avec l’électricien Sean Boggans.

Kelsey était tout sourire avec ses deux enfants au théâtre[/caption] Instagram

Kelsey a partagé de précieux souvenirs avec ses fans[/caption] @being_kelsey

Tom et Kelsey se sont rencontrés en 2009[/caption] @tomparkerofficial

Tom photographié avec ses deux enfants Aurelia, deux ans, et Bodhi, un[/caption]