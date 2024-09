Kelsey Parker répond aux trolls « vils » en affirmant qu’elle ne « pleure pas correctement » au milieu d’une nouvelle romance : « Pas de règles »

Kelsey Parker a riposté aux trolls « ignobles » qui affirmaient qu’elle ne « faisait pas son deuil correctement » et l’avait critiquée pour avoir affiché sa nouvelle romance avec son nouveau petit ami Will sur ses réseaux sociaux.

Parker est devenue veuve en mars 2022 et deux ans plus tard, elle a révélé qu’elle entretenait une nouvelle relation avec son partenaire arboriculteur, qu’elle a rencontré alors qu’elle collectait des fonds en l’honneur de son défunt mari.

Dans les lignes de son nouveau livre – Kelsey Parker: With And Without You – The Sun a rapporté que Kelsey a réfléchi à son parcours de deuil et de retrouver l’amour et a expliqué : « Je suis arrivée à une étape de mon parcours de deuil où j’ai laissé cette culpabilité disparaîtrait. Tom voudrait que je sois heureux.

Après avoir fréquenté l’électricien Sean Boggans, Parker a décidé d’enlever son alliance, ce pour quoi elle a été victime d’une première campagne de pêche à la traîne et a récemment expliqué : « Plus tôt cette année, j’ai décidé d’enlever mon alliance et la pêche à la traîne a recommencé.

« J’ai enlevé ma bague parce que, pour moi, c’était trop douloureux de la regarder tous les jours. Cela ne veut pas dire que j’oublie Tom. »

Plus tôt cette semaine, Kelsey a partagé une photo de son nouveau partenaire sur son Instagram, a simplement sous-titré la publication avec un emoji en forme de cœur et a reçu des tonnes de soutien de la part de ses abonnés.