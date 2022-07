Kelsey-Lee Barber conserve son titre du lancer du javelot

L’Australienne Kelsey-Lee Barber a conservé son titre de javelot aux Championnats du monde d’athlétisme à Eugene vendredi.

Barber, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, a lancé un record de 66,91 mètres.

Cependant, la bataille pour l’argent et le bronze a été dramatique lorsque le Chinois Liu Shiying et un autre Australien, Mackenzie Little, ont vu leurs espoirs de médaille s’envoler au sixième tour.

Au lieu de cela, c’est Haruka Kitaguchi qui pensait avoir remporté l’argent avec 63,27 m lors de son sixième et dernier lancer.

Mais elle a été usurpée par l’Américaine Kara Winger, qui est sortie en 64.05 pour remporter l’argent, sa rivale japonaise le bronze.

