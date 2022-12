Kelsey Harris revient à la barre lors du procès de Tory Lanez

Kelsey Harris est retournée à la barre pour un contre-interrogatoire dans le procès pour fusillade de Tory Lanez et a poursuivi son témoignage déroutant.

Lorsque Kelsey Harris a pris la parole mercredi, il semblait que la partie la plus choquante de son implication serait sa demande d’immunité. Alors que son témoignage commençait, nous avons appris que ce ne serait pas la révélation la plus surprenante ou la plus déroutante de la journée. Pendant qu’il était à la barre, Harris a affirmé que tout était essentiellement un flou de la nuit. Elle a ensuite révélé qu’elle souffrait également d’anxiété, pleurait un décès et un nouveau-né. En ce qui concerne la nuit où Megan Thee Stallion a été abattue, Harris a contesté une grande partie de ce qu’elle avait déjà dit aux procureurs en septembre. Harris a invoqué son cinquième amendement lorsqu’on lui a demandé si Tory avait menacé de lui tirer dessus. Elle affirme également qu’elle n’a pas vu Tory Lanez tirer avec l’arme de poing cette nuit-là. L’accusation a mentionné ces deux actions parce qu’elle leur a dit en septembre.

Kelsey Harris revient à la barre pour le contre-interrogatoire et continue son témoignage confus

Avec la performance déroutante et douteuse de Kelsey à la barre, son contre-interrogatoire a été repoussé à hier. Si vous pensiez qu’une nuit de repos aiderait son deuxième jour à être meilleur, alerte spoiler, ce n’était pas le cas. Selon Variété, elle a continué le retour en arrière. Au début de l’interrogatoire, le procureur de district adjoint Kathy Ta a posé une question directe à Harris. “Que s’est-il passé entre septembre et aujourd’hui pour que vous ayez tout oublié?” faisant référence à son entretien de septembre avec Ta. Harris a répété le même point de complot de mercredi qu’elle traitait beaucoup dans sa vie personnelle et cela lui a fait oublier beaucoup de ce qu’elle a dit.

Une fois l’interrogatoire commencé hier, Ta a posé des questions à Harris sur son immunité accordée. Ta a utilisé les questions pour finalement rappeler à Harris que l’immunité ne couvre pas le parjure. Lorsqu’on lui a demandé si Megan avait été abattue cette nuit-là en juillet 2020, Harris a témoigné qu’on lui avait dit: “elle a marché sur du verre”. Harris a poursuivi en proclamant qu’elle ne savait pas qui avait tiré sur Meg avant de déclarer “doit être tenue responsable de la diffusion de fausses informations”. La fausse information en question est la perception de Harris qu’elle est dépeinte comme une mauvaise personne et une amie qui a trahi Megan et a pris de l’argent silencieux.

Kelsey continue de nier savoir qui a tiré sur Megan

Harris a de nouveau nié l’affirmation selon laquelle elle aurait tiré sur Megan, ce qui était sous-entendu par l’équipe de défense de Tory. La défense de Tory a fait valoir que son ADN n’avait pas été trouvé sur l’arme utilisée lors de la fusillade alors que l’ADN de Harris l’était. Le Dr Lee Haruno a témoigné devant le jury avec des radiographies du pied de Megan montrant les quatre fragments de balle dans ses pieds sur lesquels il a opéré.

Plus tard dans son contre-interrogatoire, l’avocat de la défense de Tory a demandé s’il y avait eu une bagarre physique entre elle et Megan. Harris a répondu en déclarant: “Nous aimons probablement nous heurter l’un à l’autre”. Après deux jours de confusion, le juge Herriford a maintenant décidé que l’accusation pouvait diffuser l’interview complète de 80 minutes avec Harris à partir de septembre devant le tribunal.