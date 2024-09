Kelsey Grammer traînait avec Matthew Perry lorsque Friends a été « repêché » ｜ BANG Showbiz

Kelsey Grammer jouait au billard avec Matthew Perry lorsque la série « Friends » a été reprise.

L’acteur de « Cheers » s’est souvenu d’avoir passé du temps avec la défunte star – décédée il y a 11 mois à l’âge de 54 ans – au moment où il a découvert la sitcom bien-aimée, ce qui est arrivé à un moment où Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) était en lice pour jouer Roz Doyle dans « Frasier », tandis que le rôle est finalement revenu à Peri Gilpin.

Dans une interview conjointe avec Peri, Kelsey a déclaré à Obsessed du Daily Beast : « Je me souviens avoir joué au billard avec Matthew Perry chez moi quand ils ont annoncé qu’ils allaient effectivement reprendre cette émission.

« C’était juste une semaine ou deux avant que nous commencions. C’était donc ce qu’elle était censée faire. Et ils ont pu écrire en fonction de ses compétences particulières.

« Je veux dire, elle est un peu bizarre et imprévisible. Nous avions besoin de quelqu’un sur un terrain un peu plus solide. Frasier avait besoin d’un guide, plutôt que de quelqu’un d’aussi fou que lui. »

La star de 69 ans a admis que Lisa était « fantastique dans cette autre série », et il n’a pas fallu longtemps pour que Peri – qui a repris le rôle de Roz dans le reboot de « Frasier » – soit liée au personnage.

Il se souvient : « Le nom de Peri est apparu parce que nous ne trouvions tout simplement pas comment aider Lisa à faire fonctionner ce rôle. Cela ne collait pas.

« Et c’était en partie notre faute et pas vraiment la sienne. Nous étions un peu perdus quant à ce que ce personnage était censé être.

« Et puis le nom de Peri est apparu, et on s’est dit : « Oh, oui, eh bien, elle est bonne. Elle saura donner au film une certaine profondeur et une certaine gravité que nous n’avons pas réussi à trouver. »

Kelsey connaissait Peri grâce à son apparition en tant que journaliste dans « Cheers », la sitcom emblématique qui a donné naissance au personnage de Frasier Crane.

En la voyant pour la première fois dans le rôle de Roz, il a déclaré : « Boum, elle était fantastique. Nous avons donc manqué le luxe de la première lecture parce que nous ne l’avions tout simplement pas.

« Peri est arrivée, et c’était la veille. C’était un vendredi. Était-ce un lundi ? Elle a donc eu une journée de répétition, et boum, c’est parti. C’était magnifique. »

Peri – qui a souligné qu’elle était « venue vendredi », lui donnant ainsi trois jours pour se préparer – était tellement convaincue que Lisa était prête pour le rôle qu’elle l’a même invitée à déjeuner.

Elle a dit : « Je n’avais pas l’impression que c’était à moi. Mais, vous savez, j’étais à cet âge où il n’y a que des auditions, des auditions, des auditions. Vous n’en avez pas 99 %.

« Donc c’était comme, ‘OK, Lisa l’a eu.’ Nous sommes allés déjeuner parce qu’elle a obtenu le rôle. Je lui ai dit, ‘Oh, je paie, et félicitations !’ Elle m’a répondu, ‘Je paie, je travaille.’ C’était très normal de ne pas avoir quelque chose. »