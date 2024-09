Kelsey Grammer nous a raconté comment Jonathan Frakes l’a convaincu de participer à Star Trek : La Nouvelle Génération

Bien que Kelsey Grammer sera toujours surtout connue pour avoir joué Frasier Crane dans Acclamationsl’original Frasier spin-off et le Frasier accessible aux personnes disposant d’un abonnement Paramount+, il a également quelques crédits de genre impressionnants à son actif. Le plus remarquable du groupe est sans doute son interprétation de Hank McCoy, alias Beast, dans X-Men : L’Affrontement final, X-Men : Les jours d’un futur passé et Les Merveillesmais Star Trek les fans se souviendront également de la fois où il a fait une apparition dans La prochaine génération comme le capitaine Morgan Bateson. En parlant avec CinemaBlend à propos de Frasier Saison 2, qui vient d’être diffusée sur le programme télévisé de 2024, Grammer a expliqué comment Jonathan Frakes l’a convaincu d’apparaître dans la Star Trek série diffusée de 1987 à 1994.

Après que Grammer ait passé un peu de temps sur son expérience de travail sur Frasier Saison 2 (qui le voit retrouver son Retour à toi co-star Patricia Heaton) aux côtés de l’actrice de Roz Doyle Peri Gilpin, j’ai évoqué son caméo en tant que Morgan Bateson dans La prochaine génération Épisode de la saison 5 « Cause et effet ». C’était la première et la seule fois que nous avons vu l’acteur jouer ce rôle Star Trek personnage, et quand je lui ai demandé s’il avait déjà été question qu’il reprenne Bateson dans une autre série ou un autre projet, il m’a dit :

[laughs] Pas que je sache. C’est un personnage très recherché dans ces conventions de nos jours. J’ai fini par en faire une et j’ai signé des autographes en tant que capitaine Morgan Bateman. Mais ce qui m’a attiré, c’est Jonathan Frakes, un ami. Il m’a appelé un jour, j’étais à Cheers, et il m’a dit : « Veux-tu venir faire un spectacle pour nous ? » Et j’ai dit : « Eh bien, je ne sais pas, c’est quoi le problème ? » Il m’a répondu : « Eh bien, c’est un contemporain du capitaine Kirk. » C’est celui-là qui m’a accroché. J’ai donc pu porter le même uniforme qu’ils portaient dans le Star Trek original, et ça m’a rendu vraiment heureux.

« Cause and Effect » suit l’équipage de l’USS Enterprise-D pris dans une boucle temporelle où ils s’écrasent sans cesse sur l’USS Bozeman, un vaisseau de la Fédération disparu il y a plus de 90 ans. À chaque boucle temporelle, les cadres supérieurs de l’Enterprise ont une impression de déjà-vu, finissent par comprendre leur situation et trouvent un moyen d’empêcher les vaisseaux d’entrer en collision, mettant ainsi fin à la boucle. Morgan Bateson, interprété par Kelsey Grammer, apparaît à la toute fin de l’épisode, ignorant que près d’un siècle s’est écoulé, bien que l’épisode se termine avant que nous puissions voir Jean-Luc Picard lui annoncer la nouvelle.

Ce rôle a donné à Kelsey Grammer l’opportunité de porter le même type d’uniforme que le capitaine James T. Kirk et d’autres officiers de Starfleet portaient à l’époque entre La colère de Khan au prologue de Générationsà peu près. C’était un argument de vente important pour Grammer lorsque Jonathan Frakes l’a approché, car il aimait l’idée que Morgan Bateson soit collègue avec le personnage de William Shatner. Hélas, aucune autre opportunité ne s’est présentée pour Grammer de reprendre Bateson, bien que le personnage ait fait une apparition silencieuse dans le Star Trek : Les ponts inférieurs épisode « Grounded » en tant que chef de l’équipe qui a disculpé Carol Freeman, le capitaine de l’USS Cerritos.

Revisitez le bref passage de Grammer dans le Star Trek univers en diffusant « Cause and Effect » sur Paramount+, dont vous aurez également besoin si vous souhaitez suivre les derniers exploits du Dr Frasier Crane. Star Trek front est la cinquième et dernière saison de Ponts inférieursdont les deux premiers épisodes seront diffusés le 24 octobre.