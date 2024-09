Kelsey Grammer explique pourquoi Lisa Kudrow a été renvoyée de « Frasier »

Mettant fin au manque flagrant de consommation de sherry et aux malentendus farfelus de la télévision en streaming, le redémarrage de Frasier revient pour sa deuxième saison cette semaine. Les fans devraient être ravis que Peri Gilpin revienne dans le rôle de Roz Doyle, après sa brève apparition dans la finale de l’année dernière. Espérons que Frasier passera les 10 épisodes de la saison 2 à s’excuser auprès de Roz pour être un tel con dans les années 90.

Afin de promouvoir le spectacle, Gilpin et Avion d’argent étoile Kelsey Grammer a récemment siégé pour une interview avec La bête quotidienne. Et il n’a pas fallu longtemps avant que le nom de Lisa Kudrow soit mentionné, en raison du fait que Amis L’actrice était initialement choisie pour incarner Roz.

Plus tôt cet été, Kudrow s’est ouvert à l’époque où elle a été renvoyée et remplacée par Gilpin, qui est connu dans l’industrie pour obtenir « Stoltzé. » Kudrow réalise maintenant que la série a simplement fait une « erreur de casting » en l’embauchant, mais à l’époque, elle a trouvé la situation « dévastatrice ».

À son crédit, Grammer a pris une part de responsabilité dans le cafouillage, soulignant que la faute n’était pas nécessairement celle de Kudrow, mais plutôt celle de Frasier L’équipe a été incapable de développer correctement le personnage de Roz à ce stade. « Nous n’arrivions tout simplement pas à trouver comment aider Lisa à faire fonctionner ce rôle. Cela ne collait pas », a expliqué Grammer. « Et c’était en partie de notre faute et pas vraiment de la sienne. Nous étions un peu perdus quant à ce que ce personnage était censé être. »

Gilpin, la finaliste pour le rôle, a finalement été embauchée parce que les producteurs ont estimé qu’elle serait capable de donner à Roz « une certaine profondeur et une certaine gravité » qui n’étaient pas sur la page.

Gilpin a également révélé qu’elle n’avait auditionné pour le rôle que parce que Grammer l’avait encouragée après leur rencontre sur le tournage de Acclamations (Gilpin a joué un journaliste dans l’avant-dernier épisode de la série). « Kelsey et moi avons appris à nous connaître à cette époque. Et il m’a dit à un moment donné : « Tu sais, je vais faire une série. Tu devrais passer une audition pour ça. » »

Ce qui était bien pour Gilpin, mais absolument terrible pour la continuité du Frasier-verset.

Gilpin a également rappelé qu’elle avait invité Kudrow à déjeuner après avoir perdu le rôle, il n’y avait donc clairement aucune rancune entre les deux. « C’était tout à fait normal de ne pas obtenir quelque chose », a admis l’actrice.

« Et bien sûr, Lisa était fantastique dans cette autre série », a ajouté Grammer — « cette série » étant l’une des sitcoms les plus réussies de l’histoire de la télévision. Il a également noté que Amis « Elle était capable d’écrire selon ses propres compétences. Je veux dire, elle est un peu bizarre et imprévisible. » Frasierd’un autre côté, « avait besoin de quelqu’un sur un terrain un peu plus solide. Frasier avait besoin d’un guide, plutôt que de quelqu’un qui était aussi fou que lui. »

Cependant, il est certainement discutable de savoir si Phoebe Buffay était aussi « folle » que le Dr Frasier Crane.

