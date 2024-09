Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Mon récent travail axé sur les électeurs latinos en Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires, en attirant l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans vos contributions, ces voix pourraient ne pas être entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric García Chef du bureau de Washington En savoir plus

Frayer La star Kelsey Grammer a dévoilé ses opinions politiques après la sortie de la deuxième saison de la série redémarrée et a expliqué comment il souhaiterait que la sitcom bien-aimée prenne fin.

Grammer a joué le rôle du psychiatre Frasier Crane pendant 11 saisons de la série à succès, diffusée à l’origine de 1993 à 2004 en tant que spin-off du personnage qui a fait ses débuts dans Acclamations en 1984.

En 2023, une reprise de 10 épisodes a vu Grammer reprendre son rôle de thérapeute titulaire alors qu’il retourne à Boston, où son fils Freddy (Jack Cutmore-Scott) vient de commencer l’université.

La première saison du redémarrage sur Paramount+ a été accueillie par des critiques tièdes avec Les Indépendants Nick Hilton lui attribue 3 étoiles sur 5 et écrit : « L’esprit de la série est toujours là, le snobisme attachant demeure, tout comme le titre – mais aucune des nouveautés de ce redémarrage ne fonctionne vraiment. »

La deuxième saison a été créée le 19 septembre sur Paramount+ avec des réponses mitigées de la part des fans et des critiques.

Parler à Le New York TimesGrammer, qui est républicain et partisan de Donald Trump, a également été interrogé sur ses opinions politiques lors de l’interview et sur le fait qu’il est l’un des rares conservateurs francs à Hollywood.

La star de X-Men a déclaré : « Pour moi, être autre chose serait un problème. Je ne suis pas d’accord avec beaucoup de ce qui est prêché à Hollywood.

Il a ajouté : « Je suis d’accord avec ce qui est prêché dans le christianisme. Je suis d’accord pour faire aux autres ce que vous voudriez que les autres vous fassent. Et je crois en tous les gens : je crois en leurs désirs, en leur vie et en leur valeur. Je veux faire des émissions à ce sujet. Je ne veux haïr personne. »

On a également demandé à Grammer comment il aimerait finalement Frayer pour arriver à une conclusion. L’acteur de 69 ans a déclaré qu’il aimerait terminer avec une citation du poème d’Alfred Tennyson « Ulysse ».

Il a déclaré : « Dans le dernier spectacle, je veux citer Tennyson, « Ulysse » : « S’efforcer, chercher, trouver et ne pas céder ». C’est comme ça que je veux que ça se termine, avec le sentiment qu’il y a encore un début, un inconnu, un endroit où aller.

ouvrir l’image dans la galerie Kelsey Grammer assiste à un événement Frasier à Los Angeles le 9 avril 2024 (Getty Images pour Paramount+)

Plus récemment, Grammer a été snobé par les Emmy Awards en tant que Frayer le redémarrage a été négligé. Il était traditionnellement l’un des favoris des Emmys : il a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle pour avoir joué le même personnage dans la sitcom. Acclamations en 1988 et 1990.

Il a ensuite été nominé pour le meilleur acteur principal chaque année de 1994 à 2002, puis de nouveau en 2004, pour la série originale de Frayer. Il a gagné quatre fois (1994, 1995, 1998 et 2004) et a remporté un autre Emmy en 2006 pour son travail de voix off en tant que Sideshow Bob dans Les Simpson.