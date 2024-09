Kelsey Grammer, de Frasier, révèle pourquoi Peri Gilpin a été choisie pour incarner Roz plutôt que Lisa Kudrow

Saison 2 de la Frasier Le reboot explore davantage de nouveaux éléments de la dynamique de longue date entre le personnage principal de Kelsey Grammer et Roz Doyle de Peri Gilpin. Suite aux récents commentaires de Amis La star Lisa Kudrow parle de son licenciement Frasier après s’être vu confier le rôle de Roz, Grammer met les choses au clair sur les raisons pour lesquelles Gilpin a obtenu le feu vert au lieu d’elle.









Parler avec La bête quotidienneGrammer a expliqué comment Gilpin est devenue Roz, la bonne amie de Frasier Crane et collègue de longue date à la station de radio KACL de Seattle. Bien que Grammer ait exprimé son admiration pour le travail de Kudrow dans le rôle de Phoebe Buffay dans Amisil pensait qu’elle était trop « excentrique » et « imprévisible » pour jouer Roz, avec Frasier il faut un personnage sensé pour faire redescendre le psychiatre snob du titulaire quand c’est nécessaire.





« Lisa était fantastique dans cet autre spectacle (Amis). Je me souviens avoir joué au billard avec Matthew Perry chez moi quand ils ont annoncé qu’ils allaient effectivement reprendre cette émission. C’était juste une semaine ou deux avant que nous commencions. C’était donc ce qu’elle était censée faire. Et ils ont pu écrire en fonction de ses compétences particulières », a déclaré Grammer. « Je veux dire, elle est un peu excentrique et imprévisible. Nous avions besoin de quelqu’un sur un terrain un peu plus solide. Frasier avait besoin d’un guide, plutôt que de quelqu’un d’aussi fou que lui.





Lisa Kudrow affirme que Peri Gilpin était la personne idéale pour ce rôle

Kudrow a récemment révélé qu’elle avait initialement décroché le rôle de Roz avant de se retrouver dans Amis. Cependant, elle n’a jamais filmé le Frasier pilote et a été renvoyée de la sitcom en raison du réalisateur James Burrows qui n’était pas satisfait de son travail. Kudrow a déclaré sur le SmartLess Elle a déclaré dans un podcast qu’elle était « dévastée » par son licenciement. Cependant, elle pensait que Gilpin était la personne la plus adaptée pour le rôle. « Je pense qu’ils ont fait une erreur de casting parce que je suis allée à la chaîne avec Peri Gilpin », a déclaré Kudrow. « Je pense qu’ils corrigeaient juste une erreur. Parce que Peri aurait toujours dû être Roz. »





Gilpin, qui a dit que Roz était son personnage préféré, a affirmé qu’elle n’avait jamais eu l’impression de l’avoir et a félicité Lisa d’avoir obtenu le rôle. Cependant, les choses ont changé après un appel téléphonique. « Je n’avais pas l’impression que c’était à moi. Mais vous savez, j’étais à cet âge où on ne fait qu’auditionner, auditionner, auditionner. On n’en a pas 99 %. Donc c’était comme, « OK, Lisa l’a eu ». Nous sommes allées déjeuner parce qu’elle a eu le rôle. Je lui ai dit, « Oh, je paie, et félicitations ! » Elle m’a répondu, « Je paie, je travaille ». C’était très normal de ne pas avoir quelque chose. Et puis j’ai reçu un appel téléphonique me disant de venir travailler lundi », a déclaré Gilpin.





Après avoir été un élément important lors de la création originale FrasierGilpin est revenu dans le rôle de Roz lors de la finale de la saison 1 de Frasier Le reboot de la série, qui réunit le Dr Crane grâce à son fils Freddy (Jack Cutmore-Scott), verra Roz jouer un rôle plus important dans la saison 2, avec notamment un épisode rempli de nostalgie où Frasier retrouve ses collègues de KACL. Des images récemment publiées en avant-première de la saison à venir laissent également entrevoir une relation amoureuse entre Frasier et Roz, les deux ayant été intimes au cours de la série originale.

Le Frasier Le reboot met également en vedette Nicholas Lyndhurst, Toks Olagundoye, Anders Keith et Jess Salgueiro, avec des apparitions d’Yvette Nicole Brown, Patricia Heaton et Rachel Bloom. Grammer a récemment annoncé de grandes choses pour la saison 2, qui a reçu le feu vert de Paramount en février.





Saison 2 de la nouvelle Frasier sera diffusé en première sur Paramount+ le 19 septembre.

Source: La bête quotidienne