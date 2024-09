Kelsey Grammer analyse 40 ans de Frasier : « Je n’ai rien à regretter »

Mais tu l’as pris.

Cela signifiait un style de vie élevé. Et c’était quelque chose que j’adorais faire. C’est du théâtre en direct, mais avec des caméras de télévision. Il n’y a rien de tel que cette interaction avec le public, cette énergie qui passe à l’improviste. Je suis devenu accro à ça. Et j’ai pu intégrer toute la création dans le royaume de Frasier, de Shakespeare à la comédie burlesque.

À quel point ce personnage – un snob, un homme qui apprécie les bonnes choses de la vie – vous semblait-il proche ?

J’ai grandi sur la côte Est. J’ai fréquenté une école préparatoire. Ce n’était donc pas si loin de mes possibilités. Je l’ai simplement rendu crédible. Je l’ai joué comme s’il était amoureux de Diane, amoureux pour la première fois de sa vie, profondément, pour de vrai. La clé de ce personnage, c’est qu’il aime de tout son cœur.

Pourquoi l’idée de « Frasier », un spin-off de « Cheers », était-elle attrayante ?

Au départ, ce n’était pas un spin-off. C’était quelque chose de différent. David Angell, Peter Casey et David Lee ont décidé de faire quelque chose de différent. J’étais un peu fou et nous avons pensé que ce serait amusant de capitaliser davantage sur cela. Nous avons créé une situation dans laquelle un personnage dirigeait un empire commercial depuis son lit d’hôpital après avoir eu un très grave accident de moto. Nous avons écrit le pilote. Je suis allé dîner avec John Pike, qui était le président de Paramount Network Television. Nous avons commandé des amuse-gueules et je lui ai demandé : « Qu’est-ce que tu en penses ? » Il a répondu : « Je pense que les sitcoms devraient être drôles. » Puis John a dit : « Je veux que tu joues Frasier. » J’ai dit : « OK, je serai Frasier. »

Vous avez vécu des années difficiles pendant que vous tourniez « Frasier ». Le travail vous a-t-il centré ?

Je me réfère à cette période, à ma dissipation, dans ma vie actuelle comme à une période de guérison très puissante. J’en suis sortie avec un grand sentiment de reconnaissance, car j’ai toujours voulu être une personne qui vit pleinement. Le travail à l’époque m’a sauvée, car je devais me présenter. Il y avait des jours où je ne me présentais pas, c’est sûr, mais la plupart du temps, je me disais qu’il fallait que j’aille travailler. Donc j’ai fonctionné.