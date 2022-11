‘Kelsey Asbille de Yellowstone parle de la perte de son bébé par Monica (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : réseau Paramount

Monica, Kayce et Tate Dutton ont subi un terrible chagrin dans le Yellowstone première de la saison 5. Après un accident de voiture sur le chemin de l’hôpital, le deuxième petit garçon de Monica et Kayce est décédé peu de temps après sa naissance. La perte a laissé Monica et Kayce dévastées.

HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Yellowstone étoile Kelsey Asbille sur la façon dont Monica et Kayce vont sortir de cette tragédie. Kelsey a révélé qu’un “véritable tournant” pour Monica et John est à venir après que Monica ait demandé à Kayce d’enterrer leur fils au ranch. De plus, elle a parlé de cette scène de porche magnifiquement poignante et de sa “confiance tacite” avec Luc Grimes. Lisez nos questions-réponses ci-dessous :

Monica n’est pas étrangère à surmonter les obstacles. Elle a subi cette blessure à la tête, et maintenant elle a perdu son bébé. C’est incroyablement traumatisant mais d’une manière différente de sa blessure à la tête. À l’avenir, comment va-t-elle gérer tout son chagrin ?

Kelsey Asbille : C’est une perte tellement énorme. Monica est quelqu’un qui connaît son identité. Elle est forte dans son identité en tant que mère, en tant que femme, en tant que membre de sa communauté. Je pense que pour la première fois ses convictions ont été ébranlées. Vous la voyez vraiment probablement au pire. Je pense que ce qui est vraiment beau cette saison et l’un de mes moments préférés de la saison est en fait Monica et John Dutton. C’est ce moment vraiment définitif où elle choisit la vie et la guérison.

En parlant de John, Monica a étonnamment demandé à Kayce s’ils pouvaient enterrer leur fils au ranch. La relation entre Monica et le reste des Dutton a été va-et-vient. Qu’est-ce que cela signifie pour sa relation avec John et la famille compte tenu de cette décision ?

Kelsey Asbille : Je pense que c’est un vrai tournant. Je pense que Kayce a toujours été un héritier un peu réticent. Ils ont toujours essayé de se protéger du ranch, et je pense qu’ils réalisent maintenant que cela fait partie de leur héritage et qu’ils ont un rôle important à jouer.

Tate est également impliqué dans l’accident. C’est beaucoup pour un jeune enfant à gérer à la fois, surtout de voir sa mère presque perdre la vie. Comment Monica va-t-elle gérer l’impact de l’accident sur Tate ?

Kelsey Asbille : Je veux dire, laissez-moi vous dire, Tate doit suivre une thérapie. Il l’a vécu dans l’émission. Il a été kidnappé. Mon pauvre garçon. Ce que j’aime dans l’ouverture de l’épisode 2, c’est qu’il est vraiment raconté à travers les yeux, l’expérience et la perspective de Tate. C’est vraiment sa scène et son moment. J’étais tellement, tellement fier de Brecken [Merrill]. Évidemment, c’est une perte si dévastatrice que traverse la mère, mais aussi, je pense que ce qui est beau, c’est que vous réalisez à quel point cela affecte Kayce et Tate.

La perte de leur bébé aurait pu facilement séparer Kayce et Monica, mais elles sont plus proches qu’elles ne l’ont jamais été. Cela ne les a pas brisés, et je pense que cela témoigne de leur amour l’un pour l’autre et de la force de leur relation. Est-ce que ça va rester comme ça ? Continuera-t-elle à le laisser entrer jusqu’au bout ?

Kelsey Asbille : Je pense que c’est vraiment excitant parce qu’ils avancent ensemble. Cela les change en tant que personnes et change leur relation, mais c’est quelque chose qui les rapproche vraiment d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant. J’ai vraiment hâte de ce qui va arriver surtout dans ce prochain tome de la saison 5.

Au cours de cette conversation entre eux deux sur le porche, Monica évoque la vision de Kayce de voir la «fin de nous». Je pense que lorsque vous perdez quelqu’un, vous vous accrochez à des choses auxquelles vous ne vous accrocheriez pas normalement, ou vous essayez de lui donner un sens. Ils en parlent un peu, mais cela va-t-il continuer à lui peser ?

Kelsey Asbille : Je pense que cela a beaucoup pesé sur son esprit. Je pense que la perspective d’avoir un nouvel enfant et tous les espoirs et rêves qui accompagnent ce bébé étaient en quelque sorte sa réponse et sa solution. Ainsi, lorsque cela se produit, cela vient au premier plan de votre esprit. Je pense que vous obtenez également plus de clarté à ce sujet. Il en parle brièvement dans cette scène, mais je pense que vous réalisez exactement ce que cela signifie d’ici la fin de la saison et comment ils vont y répondre.

Monica et Kayce n’ont naturellement pas eu le temps de s’impliquer dans le fait que John devienne gouverneur. Mais inévitablement, j’ai l’impression qu’ils sont toujours impactés par ce qui se passe avec le reste de la famille. Sentiront-ils l’impact de ses décisions et les menaces venant de toutes parts ?

Kelsey Asbille : Tout comme vous l’avez dit, je pense que cela les affecte, qu’ils le veuillent ou non. Je pense que c’est plus son absence au ranch qui va les impacter. Ils considèrent honnêtement le ranch et la famille comme un moyen de guérison également, ce qui est surprenant mais crée également de très bonnes scènes de table à dîner.

Tate demande à Kayce d’essayer d’avoir un autre bébé. Cette perte est définitivement encore fraîche et probablement pas quelque chose qui préoccupe Monica en ce moment. Mais cette possibilité se représentera-t-elle à nouveau ? Ou pensez-vous qu’elle va avoir besoin de beaucoup de temps pour se séparer de ce qui s’est passé ?

Kelsey Asbille : Cette ligne dans la scène où elle dit “Tate voulait vraiment un petit frère, et je voulais vraiment qu’il en ait un” est tellement déchirante parce que je pense que de cette façon, vous réalisez à quel point Monica a été touchée, mais Kayce et Tate aussi. Mais je pense que c’est à l’horizon. Je pense qu’elle choisit la vie et la guérison. Je pense qu’ils veulent réessayer.

Je veux parler de cette scène sur le porche parce que je pense que c’est l’une des plus belles scènes de la série. Est-ce que vous et Luke avez parlé de cette scène ? Vous avez un tel équilibre les uns avec les autres et tant de choses sont dites sans aucun dialogue. C’est incroyable à regarder se dérouler.

Merci beaucoup. C’était notre premier jour de retour. En fait, nous n’en avons pas parlé auparavant, mais je pense qu’il y a un peu de confiance tacite et de confort dans notre relation de travail où je me sens tellement soutenu par lui. C’est drôle parce que Taylor [Sheridan] en fait, maintenant que je suis ici au Texas, il vient de me montrer cette scène. Je ne l’avais pas vu auparavant. Mais ce que j’aime vraiment aussi, c’est parce que je ne pouvais évidemment pas le voir, ce dernier regard sur Kayce quand elle est dans ses bras. Cela m’a complètement brisé le cœur. je pense Luc [Grimes] le cloue absolument. Je veux dire, c’est tellement dévastateur. Je pense que nous nous soucions vraiment de Kayce et Monica. Nous nous battons vraiment pour eux. Nous sommes aussi les premiers à les défendre. Je pense que ce qui est génial dans cette scène aussi, c’est juste que c’est un moment vraiment humain.

Je viens d’y penser à l’instant. Cette scène est parallèle à la scène à la fin du premier épisode lorsque Kayce est dans les bras de Monica dans le lit d’hôpital. Kayce a l’air complètement brisée. Même si elle est inconsciente, Monica semble être la personne la plus forte à ce moment-là. Ce parallèle est vraiment époustouflant.

Kelsey Asbille : J’ai adoré filmer ce moment même si c’est tragique. Je pense que c’était aussi l’une de nos premières scènes cette saison. Tout le monde est dedans, et nous sommes rarement tous ensemble. Vous avez même Jamie et Beth et John Dutton. Je pense que le fait que Kayce soit sur le lit avec elle est juste dévastateur. Je suis d’accord, je pense que Monica est généralement l’ancre de ce ménage.