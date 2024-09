Kelsey Anderson répond aux critiques concernant Joey Graziadei et le pro de DWTS

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Mon travail récent axé sur les électeurs latinos de l’Arizona m’a montré à quel point le journalisme indépendant est crucial pour donner la parole aux communautés sous-représentées. Votre soutien nous permet de raconter ces histoires et d’attirer l’attention sur des problèmes souvent négligés. Sans votre contribution, ces voix ne seraient peut-être pas entendues. Chaque dollar que vous donnez nous aide à continuer de mettre en lumière ces questions cruciales à l’approche des élections et au-delà. Éric Garcia Chef du bureau de Washington En savoir plus

Kelsey Anderson a répondu aux fans qui ont remis en question la danseuse professionnelle Jenna Johnson pour la façon dont elle « touchait » Le Célibataire la star Joey Graziadei sur Danse avec les stars.

Anderson a partagé une vidéo sur TikTok le 19 septembre pour discuter de l’apparition de son fiancé sur DWTSauquel il participe aux côtés de Johnson. Elle a ensuite défendu Graziadei et sa co-star après avoir vu de nombreux commentaires de fans sur le fait que le couple se rapprochait sur la piste de danse.

« Beaucoup de gens me disent : « Kelsey, pourquoi Jenna touche-t-elle ton homme comme ça ? » Et honnêtement, je ne sais pas, peut-être parce que c’est son travail ? », a-t-elle déclaré. « Peut-être parce qu’elle est danseuse professionnelle et qu’elle doit le toucher pour danser ? Je ne sais pas, c’est ce que je comprends. Je suis tellement fatiguée que tout le monde dise : « Kelsey est tellement forte, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas regarder ça si j’étais Kelsey. » »

Anderson – qui s’est fiancé à Graziadei dans la 28e saison de Le Célibataire – a plaisanté sur la façon dont sa relation avec son fiancé a également commencé avec d’autres femmes impliquées.

« Faisons un petit récapitulatif ici. Vous souvenez-vous de la façon dont Joey et moi nous sommes rencontrés ? Nous nous sommes rencontrés Le Célibataire« , a-t-elle déclaré. « Il sortait avec 31 autres femmes alors qu’il sortait avec moi, et j’ai gagné la bague du Super Bowl. »

Elle a réfléchi à son lien avec Graziadei, notant qu’après son expérience dans l’émission ABC, elle ne prend pas à cœur les critiques qu’elle voit en ligne.

« J’ai besoin d’un certain niveau de sécurité pour traverser tout ça, et Joey et moi sommes toujours ensemble et forts après un an de toute cette folie », a ajouté Anderson. « Joey doit aussi être le genre d’homme qui me donne l’assurance dont j’ai besoin et que je mérite dans notre relation. Donc nous sommes tous bien dans le quartier. »

ouvrir l’image dans la galerie Kelsey Anderson et Joey Graziadei se sont rencontrés lors de la saison 28 de « The Bachelor » (Getty Images)

Anderson a déclaré que si elle pouvait « survivre » en voyant son partenaire sortir avec différentes femmes Le Célibataireelle pourrait « survivre en le regardant danser avec une femme mariée avec un mignon petit garçon. »

Elle a conclu en louant les gestes de son partenaire sur Danse avec les stars« Il déchire, je ne sais pas si vous avez vu ses hanches mardi », a-t-elle dit. « Mais vous les verrez mardi prochain. »

En légende, elle a écrit : « Restons mignons, mesdames et messieurs. »

De nombreux fans et visages célèbres ont salué dans les commentaires le message sincère d’Anderson, notamment Johnson, qui a écrit : « C’est ma fille là-bas », accompagné d’émojis en forme de cœur.

« C’est ce qu’on appelle une relation SÉCURISÉE ! La plupart des gens ne savent pas ce que c’est ! Je vous aime tellement tous les deux ! Je vote pour Joey ! » a commenté un fan.

« Joey est tellement respectueux de votre relation », a écrit une autre personne. « Je peux tout à fait dire qu’il est tellement excité de vous voir après tous ses efforts. »

Après ses débuts sur DWTS le 17 septembre, Graziadei a déclaré Personnes: « J’ai tellement de chance d’avoir une fiancée qui me soutient. Je lui ai envoyé un message immédiatement après avoir terminé et je lui ai dit : « Est-ce que je t’ai rendue fière ? » Je veux juste qu’elle soit si heureuse de ce que je fais cette saison, mais aussi qu’elle donne beaucoup pour être ici avec moi, et je sais que je suis souvent absent aussi. »

Il a également partagé que même s’il était « très nerveux » avant sa première danse, il était content de la façon dont cela s’était passé et avait hâte de travailler avec Johnson pendant l’émission.

« C’est agréable d’avoir [partner Jenna Johnson] comme un espace sûr et [I’m] « J’essaie de me concentrer et de respirer, j’espère », a-t-il déclaré. « Mais nous avons réussi. Je me sens bien et c’est agréable d’en avoir terminé. »