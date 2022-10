Kelsea Ballerini s’ouvre sur la prise de la décision « vraiment difficile » de divorcer de son mari Morgan Evans

Kelsea Ballerini parle de faire le choix “très difficile” de mettre fin à son mariage avec Morgan Evans.

La chanteuse country-pop de 29 ans a annoncé qu’elle se séparait de la chanteuse de musique country australienne de 37 ans en août, un mois avant la sortie de son nouvel album “Subject to Change”.

Lors d’une apparition sur CBS Mornings pour promouvoir l’album, le hitmaker “Miss Me More” a expliqué que demander le divorce n’était pas une décision hâtive.

“Je pense que quand il y a une grande décision dans la vie comme celle-là, ce n’est pas soudain”, a déclaré Ballerini à l’hôte Anthony Mason.

KELSEA BALLERINI DIT QUE LE DIVORCE DE MORGAN EVANS ÉTAIT UNE « DÉCISION PROFONDÉMENT DIFFICILE »

Elle a poursuivi: “Il se passe beaucoup de choses avant que cela ne devienne public. Donc, je suis sur mon parcours de guérison actif.

“Une grande partie de cela se présente pour cet album et se présente pour moi comme je ne l’ai jamais fait.”

Ballerini a noté que prendre la décision de divorcer était particulièrement difficile car cela allait à l’encontre de sa nature.

“Je suis un artisan de la paix”, a déclaré le natif du Tennessee.

“Je suis une personne qui plaît aux gens”, a-t-elle ajouté. “Donc, faire quelque chose qui va à l’encontre de ces deux choses est vraiment difficile, et je suis vraiment fier de moi.”

LES CMT MUSIC AWARDS HÉBERGENT KELSEA BALLERINI CONTRACTS COVID-19, SERONT HÉBERGÉS À DOMICILE

Le double nominé aux Grammy Awards a expliqué que le choix était également difficile car il n’y avait pas de raison dramatique pour le divorce.

“C’est aussi difficile, ce n’est pas chaotique. Ce n’est pas volatil, ça n’a tout simplement pas fonctionné”, a-t-elle déclaré.

“Et c’est parfois comme un récit difficile à comprendre quand vous vous dites:” Oh, mon Dieu. C’est une bonne personne. Et je suis une bonne personne. Et ce n’est tout simplement plus bon. “

“Souvent, dans des situations comme celle-là, une personne peut avoir l’impression d’avoir échoué”, a déclaré Mason.

“Oh oui”, a convenu Ballerini. “C’est facile de se faire honte, et c’est facile de vouloir se cacher.”

Elle a poursuivi : “Et je veux juste être fière de moi dans 10 ans sur cette saison de ma vie. Ce n’est pas seulement une période difficile de ma vie. C’est aussi une période de fête. Je ne veux pas l’ombrer parce que c’est important de ressentir.”

Ballerini a également parlé de la vidéo émouvante de TikTok qu’elle a publiée quelques jours après la sortie de son nouveau single “What I Have” et une semaine après avoir annoncé son divorce.

Dans le clip, Ballerini a été vue les larmes aux yeux alors qu’elle était assise dans une baignoire tout en écoutant “Complex” de Katie Gregson MacLeod.

“C’était, comme, mon week-end pour m’effondrer”, a-t-elle déclaré.

Ballerini a ensuite expliqué pourquoi elle voulait partager la vidéo. Elle a dit: “Je voulais juste que les gens se souviennent que je ressens aussi mes sentiments.”

“Et c’est beaucoup”, a-t-elle ajouté.

L’interprète de “Peter Pan” a déclaré que l’expérience lui avait appris plus sur elle-même.

“Je pense que les choses que j’apprends, c’est que je suis loyale et c’est une chose vraiment bizarre à dire pendant un divorce”, a-t-elle déclaré.

“Mais je pense que la loyauté est plus large que votre personne. Je pense que la loyauté est quelque chose que vous devez commencer par vous-même.”

Ballerini et Morgan ont commencé à se fréquenter en mars 2016 et ont annoncé leurs fiançailles le jour de Noël de cette année-là. Les deux se sont mariés à Cabo San Lucas, au Mexique, le 2 décembre 2017.

Le 29 août, Ballerini a profité de son histoire Instagram pour partager la nouvelle que le couple divorçait.

“Mes amis, j’ai toujours fait de mon mieux pour partager ma vie avec vous de manière réelle et vulnérable, tout en protégeant des couches de ma vie personnelle au fur et à mesure qu’elles se déroulent”, a écrit Ballerini dans une note.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a poursuivi: “C’est maintenant un dossier public, donc je voulais que vous entendiez directement de moi que je suis en train de divorcer.”

“Cette décision profondément difficile est le résultat d’un voyage d’amour, de croissance et d’efforts qui a finalement pris fin. Il est difficile de trouver les mots ici … mais je suis extrêmement reconnaissant pour les années de mariage avec Morgan et plein d’espoir pour les prochaines saisons.”

“Avec des horaires très actifs à venir, veuillez garder à l’esprit que nous sommes tous les deux fragiles, que nous guérissons activement et que nous faisons de notre mieux.”

Morgan a confirmé la séparation sur sa propre histoire Instagram, en écrivant : “Je suis très triste de confirmer qu’après presque cinq ans de mariage, Kelsea et moi nous séparons. J’aurais aimé qu’il en soit autrement, mais malheureusement ce n’est pas le cas.”