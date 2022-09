Kelsea Ballerini sort son nouvel album “Subject to Change” après son divorce avec Morgan Evans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kelsea Ballerini a sorti son quatrième album studio, “Subject to Change”, le 23 septembre, peu de temps après que la superstar country a annoncé sa séparation avec son compatriote chanteur country Morgan Evans.

Le dernier album sorti par Ballerini était son album de 2020 “Kelsea”. Elle a posté sur Instagram ses sentiments à propos de la sortie de l’album et à quel point elle est fière du travail qu’elle y a consacré.

“Si je suis honnête, grandir ça fait un peu mal… et pour moi, ça ressemble à ça. Des observations internes, des conversations ivres, des amitiés intransigeantes, sauter dans l’espoir, posséder la grimace, faire de mon mieux, découvrir les bonnes choses n’est pas Ce n’est pas toujours grandiose, tomber sur mon visage, être un poney de spectacle, faire l’inventaire de ce que j’ai… et finalement accueillir le changement quand il vient”, a écrit Ballerini sur son post Instagram.

“Je suis fière de ce disque et de l’histoire qu’il raconte”, a-t-elle poursuivi. “Voici mes deux dernières années, et voici le tournant d’une page. SUBJECT TO CHANGE EST DISPONIBLE MAINTENANT.”

KELSEA BALLERINI PORTE LA ROBE ICONIQUE DES GRAMMY 1999 DE SHANIA TWAIN AUX HONNEURS ACM

Le nouvel album comprend 15 chansons, dont “Love is a Cowboy”, “Heartfirst”, “Marilyn” et “You’re Drunk, Go Home”, avec Kelly Clarkson et Carly Pearce.

Ballerini a parlé avec Yahoo! Divertissement sur la façon dont “sujet à changement” est personnel pour elle.

“De toute évidence, nous avons tous beaucoup changé ces deux dernières années, parce que la vie nous y a obligés. … Et j’ai l’impression que ces dernières années, dans la vingtaine, j’ai tellement grandi”, a déclaré Ballerini. “J’ai tellement appris sur moi-même dans cet espace supplémentaire dans lequel nous avons été en quelque sorte forcés. Et j’ai adoré que” Sujet au changement “représente ma vie. Cela représentait la vie de chacun, et cela m’a en quelque sorte thématiquement guidé à travers le histoire que j’étais en train d’écrire.”

Elle a également parlé de son processus de création de l’album et d’essayer de décider à quel point elle voulait qu’il soit personnel.

“Nous avons juste fait des allers-retours, comme, ‘Est-ce qu’on le rend large, ou est-ce qu’on le fait juste comme ça à propos de moi?’ Et nous avons fini par aller très à l’intérieur, très personnellement, pour donner le ton à tout l’album.”

Ballerini a traversé un énorme changement de vie avant la sortie de l’album lorsqu’elle a divorcé après près de cinq ans de mariage. Ballerini et Evans ont annoncé leur séparation en août. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2016 après s’être rencontrés lors de la co-animation des Country Music Channel Awards, et ils se sont mariés l’année suivante.

KELSEA BALLERINI RÉPOND AU RETOUR SUR LA PERFORMANCE DES CMT MUSIC AWARDS AVEC HALSEY: “POLITELY SHUT UP”

Ballerini prendra la route pour promouvoir son album avec une tournée de dix étapes aux États-Unis, notamment à New York, Boston, Los Angeles et Atlanta.

Dates de la tournée Kelsea Ballerini 2022 :

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

24 septembre : Radio City Music Hall, New York, New York

25 septembre : Roadrunner, Boston, Massachusetts

28 septembre : The Anthem, Washington, DC

1er octobre : Rosemont Theatre, Rosemont, Illinois

3 octobre : Mission Ballroom, Denver

6 octobre : Théâtre grec, Los Angeles

9 octobre : Midland Theatre, Kansas City, Missouri

11 octobre : The Eastern, Atlanta

13 octobre : The Met, Philadelphie

14 octobre : Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut