Kelsea Ballerini porte la robe emblématique des Grammy Awards 1999 de Shania Twain à ACM Honors

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les plus grandes stars de la musique country ont foulé le tapis rouge mercredi soir à la 15e édition annuelle de l’Académie des honneurs de la musique country à Nashville.

Shania Twain a planté le décor en associant un chapeau de cowboy à imprimé léopard à une robe plongeante en velours noir. Elle a complété la tenue avec des boucles d’oreilles en diamant et une bague émeraude scintillante, ainsi que des bottes hautes à imprimé léopard.

Pendant ce temps, son amie proche et collègue chanteuse country Kelsea Ballerini a canalisé Twain, portant la même robe blanche emblématique que Twain portait aux Grammy Awards 1999. Lors de cette cérémonie, la reine de la country a remporté les prix de la meilleure chanson country et de la meilleure performance vocale country féminine pour son single “You’re Still the One”.

Ballerini a montré la robe – une robe longue à col roulé à manches longues avec des paillettes – en hommage à son idole, avec qui elle a collaboré sur sa chanson “Hole in the Bottle”.

SHANIA TWAIN ADRESSE L’AFFAIRE DE L’EX-MARI DANS LE DOCUMENTAIRE NETFLIX

Avant de sortir, Ballerini est allée sur Instagram Live et a fait allusion à ce qu’elle arborerait sur le tapis rouge. “La sororité de la robe de voyage… devinez où va la robe #GRAMMY de @shaniatwain”, a écrit la chanteuse sous-titré le message qui montrait la robe blanche de Twain.

“Kelsea a tendu la main, et Shania était plus qu’heureuse de lui prêter la robe et a pensé qu’elle [was] vraiment amusant », un le représentant a dit.

D’autres stars de la musique étaient également toutes habillées à neuf sur le tapis rouge, notamment Miranda Lambert, Trace Adkins et Avril Lavigne.

Miranda Lambert a porté un blazer orange vif et une jupe assortie sur le tapis rouge, accompagnée de son mari Brendan McLoughlin, qui avait l’air impeccable dans un costume noir et une cravate marron.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Avril Lavigne a opté pour un look avant-gardiste pour la soirée, enfilant une veste en cuir à pointes avec des manches en cuir et une capuche assortie. La chanteuse “Compliquée” a complété son look avec une mini-jupe léopard plissée assortie et des bottes de combat noires.

Sur le tapis rouge avec sa femme Victoria Pratt, Trace Adkins portait un chapeau de cow-boy en cuir noir et un blazer tie-dye bleu et blanc avec un pantalon noir et une chemise noire.

Adkins a récemment parlé à Fox News Digital de son rôle principal dans le drame de FOX TV “Monarch”, dans lequel il joue aux côtés de Susan Sarandon.

“C’était terrifiant au début, mais très vite j’ai réalisé qu’elle était si bonne, si professionnelle, qu’elle allait porter la scène”, a déclaré Adkins en travaillant avec l’actrice accomplie. “Tu essaies juste de t’accrocher et d’atteindre le buzzer, et elle s’en occupera.”

La cérémonie des distinctions ACM sera diffusée sur FOX le mardi 13 septembre à 20 h HE.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS