Kelsea Ballerini est tombée amoureuse mais choisit de se remettre sur pied avec son nouveau single, « First Rodeo ». Le disque arrive accompagné d’un clip serein dans lequel le musicien country embrasse les fins et les débuts que les couchers de soleil peuvent représenter. « First Rodeo » marque la dernière sortie du prochain album studio de Ballerini Motifssortie le 25 octobre.

« Les visuels sont destinés à montrer l’émotion, la dualité, les sentiments et le paysage de ce disque », a expliqué Ballerini dans un communiqué. Tout au long de la vidéo, la chanteuse se balance au bord de la plage, fait une promenade en bateau, se prélasse dans une chambre d’hôtel et bien plus encore alors qu’elle s’installe confortablement dans les bras de quelqu’un. « First Rodeo » raconte le voyage qui l’a ramenée à l’ouverture à l’amour après une rupture.

« Il y a une réalité, un monologue intérieur après une rupture publique est : ‘Je me sens échoué sur le plan du cœur’. J’ai l’impression que je ne sais plus comment faire ça' », a déclaré Ballerini dans un communiqué. « Mais en fin de compte, choisir l’amour est plus grand, et l’honnêteté de dire s’il vous plaît, allez-y doucement et soyez patient avec moi peut en fait être un moment magnifique et connectif. « First Rodeo » résume cette conversation, et plus encore, cette décision intérieure d’être vulnérable et ouvert et de permettre à l’espoir de tout cela de s’infiltrer à nouveau.

Tendance

Motifs marque le premier album studio de Ballerini depuis le partage de son quatrième disque, Sujet à changementen 2022. L’année dernière, elle a abandonné l’EP Enrouler le tapis de bienvenue avec sept nouvelles chansons. Plus tôt cette année, elle a présenté en avant-première Motifs avec les singles « Sorry Mom » et « Two Things », ainsi que son duo avec Noah Kahan, « Cowboys Cry Too ».

« Autant que c’est personnel, que c’est mon art et ma vie, c’est en quelque sorte au point maintenant que cela se transforme en une relation partagée… où cela prend un sens différent pour chacun », a déclaré Ballerini. « En vérité, c’est pourquoi j’ai hâte de jouer ce disque en live et de voir comment tout cela s’articule en dehors de mon propre voyage. En attendant, j’ai l’impression que « First Rodeo » est le parfait avant-goût du scénario et du cœur de Motifs.»