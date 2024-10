Kelsea Ballerini lance « First Rodeo »

Une vidéo évocatrice réalisée par P Tracy est également disponible

Kelsea Ballerini sort son nouveau single, « First Rodeo ». Peser les moments de perte, d’amour et de rire de la vie a défini la carrière de Kelsea Ballerini depuis son arrivée en 2017 comme meilleur nouvel artiste. Toujours personnelle, toujours sans vergogne, elle a mesuré la réalité de grandir dans un monde qui change rapidement. Pour Motifsla suite très attendue du film profondément personnel et acclamé par la critique. Enrouler le tapis de bienvenueBallerini est sortie de l’épave de son mariage et a trouvé son chemin vers une toute nouvelle journée.

Traversant la perte, trouvant un nouvel amour, créant un type de relation différent et s’appuyant toujours sur ses amis, la chanteuse de l’Est du Tennessee voulait être honnête sur les causes et les coûts de l’évolution de la vie. Elle souhaitait également travailler avec sa proche coterie de créatifs, notamment la productrice Alysa Vanderheym, Hillary Lindsey, intronisée au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs, Jessie Jo Dillon, nominée aux Grammy Awards de l’auteur-compositeur de l’année, et Karen Fairchild de Little Big Town.

Après son événement Noah Kahan « Cowboys Cry Too », qui continue de grimper sur les radios country et se rapproche de 90 millions de streams, et le confessionnal « Sorry Mom », avec tous les récits sur la façon dont nous échouons avec nos parents, « First Rodeo ». » propose une jeune femme prête à chercher, mais parlant de la timidité que peut créer la souffrance. Avec un morceau vibrant, un peu de violoncelle et une voix légèrement haletant, Ballerini est propriétaire de ses propres expériences et espère quelque chose de digne de son cœur.

« Écoutez, il existe une réalité selon laquelle un monologue intérieur après une rupture publique est : « Je me sens échoué sur le plan du cœur ». J’ai l’impression que je ne sais plus comment faire ça' », dit la blonde miel. « Mais en fin de compte, choisir l’amour est plus grand, et l’honnêteté de dire s’il vous plaît, allez-y doucement et soyez patient avec moi peut en fait être un moment magnifique et connectif. « First Rodeo » résume cette conversation, et plus encore, cette décision intérieure d’être vulnérable et ouvert et de permettre à l’espoir de tout cela de s’infiltrer à nouveau.

Pour renforcer la tentative de réengagement, Ballerini a de nouveau fait équipe avec Patrick Tracy pour une vidéo visuellement ravissante filmée sur la plage, sur un carrousel vintage, dans une chambre d’hôtel de luxe, sur un bateau et dans les bras d’un nouvel amant. En mettant l’accent sur l’éclairage de l’heure d’or et du coucher du soleil, il y a un côté onirique dans le clip qui correspond à la nostalgie du disque.

Avec un autre morceau de Motifs disponible, ainsi qu’un concert à guichets fermés au Madison Square Garden pour célébrer sa sortie, le lauréat de plusieurs prix de la Country Music Association et de l’Academy of Country Music a beaucoup à célébrer au cours de l’année à venir. En se concentrant sur un album qui embrasse l’amitié féminine, la vulnérabilité, l’honnêteté, les espaces irréguliers et la façon dont les relations sont réellement, et non ce à quoi elles ressemblent sur Instagram, elle a publié son œuvre la plus personnelle et la plus puissante à ce jour – et elle se prépare à tout affronter. la route.