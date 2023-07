Kelsea Ballerini, Harry Styles, Bebe Rexha sont les dernières stars à avoir été frappées sur scène par des objets lancés par des fans

Kelsea Ballerini est la dernière célébrité victime d’un objet lancé par un fan frappant un artiste alors qu’il était sur scène.

La star de la musique country se produisait à Boise, dans l’Idaho, la semaine dernière lorsqu’elle a été directement frappée au visage par ce que les internautes pensent être un bracelet. Ballerini s’est détournée de la foule pour évaluer son visage avant de sortir directement de la scène.

Harry Styles a été bombardé d’objets à plusieurs reprises lors de ses performances « Love On Tour ».

Bebe Rexha a été frappée par un téléphone portable sur scène à New York lors d’une représentation en juin et a dû être hospitalisée.

KELSEA BALLERINI FRAPPÉ AU VISAGE AVEC UN OBJET VOLANT, QUITTE LA SCÈNE DE CONCERT

Voici un aperçu d’autres célébrités de renom à qui des spectateurs de concerts leur ont lancé des objets alors qu’ils étaient en tête d’affiche.

Kelsea Ballerini

L’interprète de « If You Go Down » a essayé de jouer mercredi mais a fini par sortir immédiatement de la scène.

Dans une vidéo capturée par un fan de sa performance à Boise, on voit Ballerini secouer la tête en arrière et grimacer d’incrédulité lorsque l’objet frappe son œil. Tournant la tête, et finalement tout son corps loin du public, l’un des membres du groupe de Ballerini s’est rapidement occupé d’elle.

De retour sur scène, elle a imploré les fans de dire quelque chose s’ils ne se sentent pas en sécurité parmi la foule.

« Si jamais vous ne vous sentez pas en sécurité, faites-le savoir à quelqu’un autour de vous. Il y a de la sécurité partout ce soir. Si quelqu’un pousse trop, ou si vous avez juste ce pressentiment ou quoi que ce soit, signalez-le toujours. Ne jetez rien, vous savez ? » elle a ajouté.

« Je veux toujours des spectacles à moi – chaque spectacle pour chaque artiste, mais je contrôle celui-ci – je veux juste que ce soit un endroit sûr pour tout le monde. Nous avons des petits enfants ici. Pouvez-vous m’aider à le faire ce soir, s’il te plaît? » elle a demandé à son auditoire.

Ballerini a ensuite abordé l’incident dans une histoire Instagram, confirmant que « quelqu’un lui a lancé un bracelet », lui frappant l’œil. « … ça m’a plus effrayé que blessé », a noté Ballerini. « nous avons tous des déclencheurs et des couches de peurs bien plus profondes que ce qui est montré, et c’est pourquoi je suis sorti de scène pour me calmer et m’assurer que moi-même, le groupe et l’équipe, et la foule se sentaient tous en sécurité pour continuer. »

« C’est tout ce que je veux, c’est que les émissions se sentent comme un endroit sûr pour nous tous », a-t-elle déclaré.

Styles Harry

Styles a semblé se faire bombarder d’objets lancés par des fans lors d’un spectacle à Los Angeles en novembre, mais il a réussi à s’en sortir comme il l’avait fait en octobre lorsqu’une bouteille lancée par le public a frappé le chanteur à l’aine.

En novembre, Styles, 29 ans, sautillait sur la scène du Kia Forum et remerciait le public avant de clore le spectacle avec son chanson « Kiwi » lorsque plusieurs petits objets circulaires ont été lancés vers la scène, selon des fans de vidéo publiés en ligne.

Au moins un objet a semblé frapper le chanteur, que l’on peut voir tenant son œil gauche. Styles a rapidement secoué le coup et a continué à saluer et remercier le public.

Les utilisateurs des médias sociaux ont suggéré que les petits objets volants étaient des bonbons Skittles.

« Je ne pensais pas avoir besoin de dire ceci : s’il vous plaît, ne lancez pas Skittles », a écrit le compte Twitter officiel de Skittles après un utilisateur des médias sociaux. a posté une vidéo de l’incident.

« C’est pourquoi vous ne devriez pas les jeter », disait le tweet de l’utilisateur des médias sociaux.

En octobre, un vidéo virale a semblé montrer que Styles avait été touché à l’aine avec une bouteille lancée sur scène lors d’un concert au United Center de Chicago.

Styles a immédiatement montré des signes d’inconfort, grimaçant avant de dire dans le micro : « C’est malheureux. »

Bébé Rexha

Lors d’un concert à New York en juin, Bébé Rexha a été frappé au visage avec un téléphone, ce qui a entraîné l’arrestation d’un homme et le chanteur a reçu des points de suture.

Dans une vidéo filmée depuis le public, Rexha a été vue sur scène lorsqu’un objet, confirmé plus tard être un téléphone portable, a volé hors de la foule et l’a frappée à la tête.

Rexha a trébuché puis a doublé sur la scène avant que le personnel n’arrive et ne l’escorte dans les coulisses.

Une vidéo séparée montrait Rexha tenant sa main sur son œil et son front et saluant les fans alors qu’elle quittait la scène tandis que la foule scandait son nom en signe d’encouragement.

La chanteuse de 33 ans a partagé une photo de ses blessures sur les réseaux sociaux, montrant une coupure juste en dessous de son sourcil ainsi que des ecchymoses. Elle s’est également montrée avec un pansement sur la coupure, levant le pouce à la caméra.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

Dans la légende, Rexha a simplement écrit « Je vais bien », une pièce de théâtre sur sa chanson du même nom.

Rose

En juin, Pink se produisait à Londres au Hyde Park Festival de l’heure d’été britannique, lorsqu’elle a reçu un cadeau particulier – un sac de cendres humaines.

Dans une vidéo enregistrée par un fan, on voit Pink ramasser un sac en plastique rempli d’une substance au milieu de sa performance de « Juste comme une pilule . »

« Est-ce que c’est ta mère ? » demanda le chanteur stupéfait, s’adressant directement à un membre du public. « Je ne sais pas comment réagir à ce sujet », a-t-elle poursuivi, plaçant le sac près d’un haut-parleur avant de continuer sa chanson.

Le rose est actuellement sur elle Tournée du Carnaval d’été .

LA CHANTRICE PINK A ÉTÉ CHOQUÉE APRÈS QUE LE VENTILATEUR LANCE LES CENDRES DE LA MÈRE MORTE SUR LA SCÈNE DU CONCERT

Les médias sociaux ont eu une journée sur le terrain avec l’incident, déchirant la personne qui a choisi de faire une telle chose.

« Non… je ne comprends pas comment ça va dans n’importe quel monde ? @Pink a géré ça comme un pro comme d’habitude, mais c’est juste un gros non ! Mettez-vous des limites ! Pourquoi diable jetteriez-vous les cendres de votre mère sur elle », a écrit une personne sur Twitter.

« Qu’est-ce que Pink est censée en faire ? Ce ne sont pas les cendres de sa mère comme wtf », a demandé une autre personne.

Kid Cudi

Kid Cudi a fait une déclaration lors de son Rolling Loud Performance à Miami en juillet dernier .

L’été dernier, Cudi a quitté la scène lors de sa performance en tête d’affiche lorsque les fans ont continué à bombarder l’artiste avec des bouteilles d’eau et d’autres objets. Rolling Stone a rapporté que Cudi avait été frappé au visage avec au moins une bouteille d’eau.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux à l’époque, on voit Cudi implorer les fans et dire: « Je me fais frapper avec une autre putain de chose, je vais partir tout de suite. »

Cudi a continué à dire aux fans que si quelque chose d’autre était lancé, il partirait, et un fan a jeté un autre objet sur la scène. Il a laissé tomber son micro et a quitté la scène.

Ariana Grande

d’Ariana Grande Coachella La performance a atteint une note aigre en 2019 lorsqu’un membre du public lui a jeté un citron alors qu’elle était sur scène.

Le fruit jaune a frappé la poitrine de la chanteuse « thank u, next » et a rebondi pendant qu’elle et ses danseurs de secours se pavanaient sur scène. Grande était en train d’interpréter sa chanson « Right There » / « Break Your Heart Right Back » pour sa deuxième tête d’affiche au festival de musique d’Indio, en Californie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’est parce que l’un des vous m’avez tous jeté un citrons—« , a-t-elle dit à la foule après l’incident bizarre.

Les fans de Grande se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer le participant non identifié du festival pour avoir jeté le citron sur le chanteur.

« Si vous jetez un citron sur Ariana Grande, vous êtes un morceau de s—« , a tweeté le chanteur Finneas à l’époque.

Une femme a également tweeté : « Lancer un citron sur Ariana grande ? Comment oses-tu ? »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Grande a semblé transformer le citron en limonade et ne l’a pas laissé la mettre en phase. La chanteuse de 30 ans a poursuivi son set et a surpris les fans en sortant Justin Bieber pour un duo de la chanson à succès « Sorry ».

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.