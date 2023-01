Kelsea Ballerini et Chase Stokes PDA à l’aéroport : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JA/Elizabeth Goodenough/Everett Collection

Kelsea Ballerini et Banques extérieures Star Chasser Stokes ont rendu leur romance torride au public ! La chanteuse country de 29 ans et l’acteur de 30 ans n’ont pas pu se tenir la main lorsqu’ils ont atterri à l’aéroport de Los Angeles le dimanche 29 janvier. L’adorable couple, qui vient de confirmer leur relation il y a une semaine, a été repéré emballage sur le PDA dans les photos fournies par TMZ. Kelsea a secoué un haut de flic blanc et des leggings camouflage alors qu’elle enroulait ses bras autour de Chase, qui se jumelle dans une veste en jean camouflage. Comme c’est mignon!

Alors que les deux stars étaient relativement silencieuses sur la romance naissante au début, leur Sunday Funday a certainement prouvé qu’elles étaient prêtes à ce que le monde le sache. En un clin d’œil, Chase enfouit sa tête dans l’épaule de Kelsea alors qu’il l’enveloppait étroitement dans une étreinte d’ours. Dans une autre photo, le beau mec était en pleine conversation avec le hitmaker “Peter Pan” alors qu’elle le regardait avec amour. Il est définitivement apparu que la paire était synchronisée après leur soirée douillette à Nashville quelques jours auparavant.

Dans une vidéo de la sortie de Nashville, Kelsea et Chase ont fait un autre argument pour le prix du couple le plus mignon. Alors qu’ils se chuchotaient près du bar du Robert’s Western World, le couple, une fois de plus, ne pouvait pas se tenir la patte. À la fin du clip, Chase a même posé sa main sur celle de Kelsea dans un geste très romantique.

Le nouveau couple sexy a déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois alors qu’il assistait ensemble au match de football du championnat national début janvier. Chase s’est rendu sur son Instagram à l’époque pour partager une photo de lui et de Kelsea se blottissant dans les gradins. Kelsea a également tagué Chase dans l’un de ses propres clichés Instagram du grand match.

La star de la country s’est séparée de son mari, Morgan Evans, au cours de l’été 2022. “En fin de compte, c’est un si mauvais service et un tel déshonneur de vous-même si vous savez que quelque chose ne va pas et que vous restez”, a déclaré Kelsea dans une interview en décembre 2022. “Une chose que je refuse de ressentir [is shame]. Jugez-moi pour ça, très bien. C’est à vous. Pendant ce temps, Chase et ses Banques extérieures co-vedette, Madelyn Clina mis fin à leur brève romance en 2021.

