Kelsea Ballerini et Chase Stokes, la star d’Outer Banks, suscitent des rumeurs d’amour après des échanges coquins

Kelsea Ballerini et la star de “Outer Banks”, Chase Stokes, ont déclenché des rumeurs d’une nouvelle romance après avoir été photographiés de près lors du match du championnat national des éliminatoires de football universitaire lundi dernier.

La chanteuse country de 29 ans, qui a finalisé son divorce avec Morgan Evans il y a trois mois, a été vue en train de câliner l’acteur de 30 ans sur une photo qu’il a incluse dans un diaporama Instagram mercredi.

“petit récapitulatif.” l’alun “Dis-moi tes secrets” a écrit dans la légende de son message.

Stokes a été vu dans une flanelle rouge à manches longues avec une casquette de baseball noire alors qu’il s’installait à côté de Ballerini dans leurs loges au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie.

Bien que la paire ait été photographiée de dos, Stokes a tagué le hitmaker “Miss Me More” en un clin d’œil.

Les Georgia Bulldogs ont remporté une victoire retentissante lors du match, battant les TCU Horned Frogs 65-7.

Cependant, Ballerini, originaire de Mascot, Tennessee, a crié à l’équipe de football des Volontaires de l’Université du Tennessee dans les commentaires du post de Stokes, en écrivant “go vols”, avec un emoji d’un singe couvrant ses yeux.

Stokes et Ballerini ont également été vus se rapprocher sur une photo partagée par le fondateur de Raising Cane, Todd Graves. Graves a accueilli le couple avec d’autres acteurs, musiciens et influenceurs dans sa loge VIP lors du match.

Les deux ont été vus debout ensemble sur une photo de groupe alors que Ballerini tenait le bras de Stokes et s’appuyait sur lui par derrière.

L’acteur, qui a joué un bref rôle dans “Stranger Things”, a commenté un carrousel de photos que le triple nominé aux Grammy Awards a partagé sur Instagram mercredi. Il a écrit: “Pourriez-vous s’il vous plaît ajouter du saké brûlant à la liste de la diapositive 8, s’il vous plaît, avec un côté des doigts brûlés?”

La huitième diapositive du message de Ballerini était un clip de la chanteuse alors qu’elle piétinait devant le miroir et disait en plaisantant : “Tu viens d’y aller et tu manges juste la nourriture et tu parles des choses que tu fais, OK ?”

Les représentants de Stokes et Ballerini n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

En août dernier, Ballerini et Evans ont annoncé qu’ils divorçaient après cinq ans de mariage sur Instagram. Ballerini et Evans se sont rencontrés pour la première fois en 2016 alors qu’ils organisaient les CMC Music Awards en Australie.

“J’ai toujours essayé de partager ma vie avec vous de manière réelle et vulnérable, tout en protégeant des couches de ma vie personnelle au fur et à mesure qu’elles se déroulent”, écrivait Ballerini à l’époque. “C’est maintenant un dossier public, donc je voulais que vous entendiez directement de moi que je suis en train de divorcer.”

“Il est difficile de trouver les mots ici … mais je suis extrêmement reconnaissant pour les années de mariage avec Morgan et plein d’espoir pour les prochaines saisons. Avec des horaires très actifs à venir, veuillez garder à l’esprit que nous sommes tous les deux fragiles, guérissant activement et montrant le du mieux que nous pouvons”, a-t-elle ajouté.

Evans a écrit dans sa propre déclaration: “Je suis très triste de confirmer qu’après presque 5 ans de mariage, Kelsea et moi nous séparons. J’aurais aimé qu’il en soit autrement, mais malheureusement ce n’est pas le cas.”

Peu de temps après Evans et Ballerini a décidé de divorcer , il a écrit la chanson “Over for You” pour l’aider à gérer ses émotions et son chagrin. Il a fini par sortir la chanson après l’avoir jouée pour un public en Australie.

“Tous mes réseaux sociaux et les conversations que j’ai commencé à avoir avec les gens sont passés de” Great show man “ou” Reviens bientôt dans le Kentucky “à des trucs comme” Merci d’avoir écrit la chanson, ça m’aide à traverser mon divorce “, ou “Merci d’avoir mis des mots sur ce que j’ai ressenti quand j’ai vécu cela il y a sept ans”, des trucs comme ça”, a expliqué Evans à Fox News Digital.

“Quand les choses ont commencé à arriver comme ça, je savais que c’était quelque chose que je devais enregistrer correctement et partager, et c’est ce que nous avons fait. Et je suis vraiment fier de la chanson.”

Ballerini a parlé de la fin de sa relation lors d’un épisode de podcast de “Tell Me About It With Jade Iovine” en décembre dernier.

“Pendant un moment, c’était un peu comme, ‘OK, c’est juste une nouvelle phase d’une relation’, parce que les relations passent par des saisons, n’est-ce pas ? Et ce ne sera pas toujours des papillons et des arcs-en-ciel”, le “Half of My Hometown”, a déclaré le chanteur.

Elle a poursuivi : “Pendant longtemps, je me suis dit : « Oh, c’est juste que… Les paillettes s’estompent. C’est ce qui se passe. » Et puis vous entrez dans une phase où vous attendez que ça revienne. Et puis parfois ça ne revient pas.”

“En fin de compte, c’est un si mauvais service et un déshonneur de vous-même si vous savez que quelque chose ne va pas et que vous restez”, a ajouté Ballerini. “[Shame] est la seule chose que je refuse de ressentir… Jugez-moi pour cela, d’accord, c’est à vous de décider.

Stokes est sorti avec sa co-star “Outer Banks” Madelyn Cline, 25 ans, d’avril 2020 à novembre 2021 après que les deux se soient rencontrés sur le plateau de l’émission Netflix en 2019.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.