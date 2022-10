Kelsea Ballerini détaille le divorce «difficile» de Morgan Evans – Hollywood Life

Crédit d’image : Eric Jamison/AP/Shutterstock

Kelsea Ballerini a parlé de son divorce “difficile” avec Morgan Evansqu’elle a annoncé le 29 août. Elle est devenue vulnérable lors de son apparition le 3 octobre sur Matins CBS et a révélé que son mariage de cinq ans s’était lentement effondré, plutôt qu’un événement géant gâchant tout. “Ce n’est pas chaotique, ce n’est pas volatil, ça n’a tout simplement pas fonctionné”, a expliqué le natif du Tennessee âgé de 29 ans. “Et c’est parfois un récit difficile à comprendre quand vous vous dites simplement:” Oh mon Dieu, c’est une bonne personne et je suis une bonne personne et ce n’est tout simplement plus bon. “”

Elle a également expliqué comment elle avait personnellement appris à accepter la fin de son mariage et à quoi ressemblait la guérison pour elle. “C’est facile de se faire honte et c’est facile de vouloir se cacher et je veux juste être fière de moi dans 10 ans sur cette saison de ma vie”, a-t-elle noté. “Ce n’est pas seulement une période difficile dans ma vie, c’est aussi une période de célébration dans ma vie. Je ne veux pas occulter cela parce que c’est important à ressentir.

“Je pense que les choses que j’apprends sont que je suis loyale et c’est vraiment une chose étrange à dire en cas de divorce”, a-t-elle ajouté. « Et je pense que la loyauté est plus large que votre personne. Je pense que tu dois commencer par toi-même. L’interprète de “La moitié de ma ville natale” a noté que la loyauté signifie “se présenter pour” son tout nouvel album, Sous réserve de modificationsainsi que “se présenter” comme jamais auparavant.

Kelsea a précédemment noté à quel point il était difficile pour elle de mettre fin à son mariage lors de l’annonce de son divorce. “C’est maintenant un dossier public, donc je voulais que vous entendiez directement de moi que je suis en train de divorcer. Cette décision profondément difficile est le résultat d’un voyage d’amour, de croissance et d’efforts qui a finalement pris fin », a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. “C’est extrêmement difficile de trouver les mots ici, mais je suis extrêmement reconnaissant pour les années de mariage avec Morgan et plein d’espoir pour les prochaines saisons. Avec des horaires très actifs à venir, veuillez garder à l’esprit que nous sommes tous les deux fragiles, que nous guérissons activement et que nous faisons de notre mieux.

Morgan, 37 ans, a confirmé le divorce sur sa propre histoire Instagram quelques heures seulement après que Kelsea a partagé la nouvelle et laissé entendre qu’il n’était pas celui qui avait initié la scission. “Je suis très triste de confirmer qu’après presque 5 ans de mariage, Kelsea et moi nous séparons. J’aurais aimé qu’il en soit autrement, mais malheureusement ce n’est pas le cas », a-t-il écrit dans une courte déclaration.

Dans une nouvelle chanson que le chanteur australien a interprétée environ un mois après l’annonce du divorce, il a dévoilé la douleur et le chagrin qu’il ressentait à cause de leur séparation. « Depuis combien de temps attendez-vous pour retirer nos photos ? Depuis combien de temps es-tu en rupture, pourquoi est-ce que je viens juste de le découvrir ? interrogea-t-il dans le verset d’ouverture. « J’aurais lâché prise si tu l’avais voulu, combien de fois as-tu dit que tu m’aimais, alors que ce n’était pas vrai ? Je me demande juste, depuis combien de temps c’est fini pour toi ? » se demanda-t-il dans le refrain.

Bien sûr, Kelsea chante la rupture sur son album, également sorti le 23 septembre. De plus, elle a changé certaines des paroles de ses airs d’avant le divorce pour les faire correspondre à sa situation de vie actuelle. Par exemple, lors d’une Spectacle à New York de “What I Have” en septembre, elle a changé les paroles “J’ai un corps chaud au lit” en “J’ai mon propre corps au lit”.

Kelsea et Morgan se sont rencontrés peu de temps après avoir co-organisé les CMC Awards en Australie en mars 2016. Ils se sont fiancés en décembre de la même année et se sont mariés au Mexique en décembre 2017.