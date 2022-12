Kelsea Ballerini défend son divorce: ‘Jugez-moi pour ça, d’accord, c’est à vous’

Kelsea Ballerini a déclaré que ne pas divorcer de Morgan Evans aurait été un « mauvais service ».

Ballerini, 29 ans, a parlé de sa relation se terminant dans un nouvel épisode de podcast de “Tell Me About It With Jade Iovine”.

L’interprète de “Half of my Hometown” a déclaré qu’elle était “vraiment intuitive et en phase” avec elle-même et savait qu’il était temps de divorcer.

“Pendant un moment, vous avez raison, c’était un peu comme, ‘OK, c’est juste une nouvelle phase d’une relation’, parce que les relations traversent les saisons, n’est-ce pas ? Et ce ne seront pas toujours des arcs-en-ciel et des papillons. C’est pas ça”, a expliqué Ballerini. “Pendant longtemps, je me suis dit : « Oh, c’est juste que… les paillettes s’estompent. C’est ce qui se passe. » Et puis vous entrez dans une phase où vous attendez que ça revienne. Et puis parfois ça ne revient pas.”

MORGAN EVANS SUR CMAS ET COMMENT LA MUSIQUE L’AIDE À FAIRE FACE AU DIVORCE DE KELSEA BALLERINI

“Mais en fin de compte, c’est un si mauvais service et un déshonneur de vous-même si vous savez que quelque chose ne va pas et que vous restez”, a-t-elle ajouté.

La star de la musique country a ensuite expliqué à quel point la “honte” entoure le sujet du divorce.

“C’est juste la seule chose que je refuse de ressentir. Je refuse simplement de la ressentir”, a souligné Ballerini. “Jugez-moi pour ça, d’accord, c’est sur vous.”

Ballerini et Evans se sont mariés en 2017. Après près de cinq ans de mariage, les deux ont annoncé leur séparation en août sur Instagram. Ballerini et Evans se sont rencontrés pour la première fois en 2016 alors qu’ils organisaient les CMC Music Awards en Australie.

“J’ai toujours essayé de partager ma vie avec vous de manière réelle et vulnérable, tout en protégeant des couches de ma vie personnelle au fur et à mesure qu’elles se déroulent”, écrivait Ballerini à l’époque. “C’est maintenant un dossier public, donc je voulais que vous entendiez directement de moi que je suis en train de divorcer.”

“Il est difficile de trouver les mots ici … mais je suis extrêmement reconnaissant pour les années de mariage avec Morgan et plein d’espoir pour les prochaines saisons. Avec des horaires très actifs à venir, veuillez garder à l’esprit que nous sommes tous les deux fragiles, guérissons activement et montrons le du mieux que nous pouvons”, a-t-elle ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Evans a écrit dans sa propre déclaration: “Je suis très triste de confirmer qu’après presque 5 ans de mariage, Kelsea et moi nous séparons. J’aurais aimé qu’il en soit autrement, mais malheureusement ce n’est pas le cas.”

Peu de temps après qu’Evans et Ballerini aient décidé de divorcer, il a écrit la chanson ” Over for You ” pour l’aider à gérer ses émotions et son chagrin. Il a fini par sortir la chanson après l’avoir jouée pour un public en Australie.

“Tous mes réseaux sociaux et les conversations que j’ai commencé à avoir avec les gens sont passés de” Great show man “ou” Reviens bientôt dans le Kentucky “à des trucs comme” Merci d’avoir écrit la chanson, ça m’aide à traverser mon divorce “, ou “Merci d’avoir mis des mots sur ce que j’ai ressenti quand j’ai vécu cela il y a sept ans”, des trucs comme ça”, a expliqué Evans à Fox News Digital.

“Quand les choses ont commencé à arriver comme ça, je savais que c’était quelque chose que je devais enregistrer correctement et partager, et c’est ce que nous avons fait. Et je suis vraiment fier de la chanson.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS