Kelowna’s Gospel Mission organise Strides, une course/marche de collecte de fonds

La mission Gospel de Kelowna fait des « pas de géant » vers la fourniture des ressources nécessaires à nos voisins sans abri, mais ils ont besoin de l’aide de la communauté.

La Mission Gospel organise la 12e course/marche annuelle le 4 mars, afin de collecter des fonds pour les services essentiels qu’ils fournissent.

Avec un objectif de collecte de fonds de 70 000 $, l’agence multiservices prévoit « d’améliorer les services et de combler les lacunes tout au long du continuum de soins », afin d’assurer les meilleurs résultats pour les personnes qu’elle dessert, a déclaré Carmen Rempel, directrice générale.

Les animaux de compagnie sont les bienvenus lors de l’événement de collecte de fonds.

Pour en savoir plus, faire un don et vous inscrire, visitez kelownagospelmission.ca ou Strides Kelowna.

