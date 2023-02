Kelowna Yacht Club reçoit la meilleure note de Clean Marine BC

Le Kelowna Yacht Club a obtenu la meilleure éco-certification et est la première marina d’eau douce à le faire dans l’intérieur.

Le club a obtenu une certification 5-Anchor Clean Machine BC par le programme d’écocertification pour les marinas, les autorités portuaires, les yacht clubs et les chantiers navals.

«Depuis notre audit initial en 2019, le Club a parcouru un long chemin avec nos pratiques environnementales», a déclaré Thom Killingsworth, directeur général du Kelowna Yacht Club. « Nous sommes fiers d’être reconnus pour ces efforts continus et d’avoir obtenu la meilleure certification du programme Clean Marine BC. Il s’agit d’une initiative importante et d’un cheminement continu, et nous attendons avec impatience notre développement continu en matière d’excellence environnementale.

Clean Marine BC est géré par Georgia Strait Alliance. L’organisation effectue des audits pour la certification et attribue aux entreprises une à cinq ancres en fonction des pratiques opérationnelles et des initiatives visant à réduire les impacts de la navigation de plaisance en Colombie-Britannique.

« Nous sommes heureux de voir le Kelowna Yacht Club adopter la philosophie d’amélioration continue de Clean Marine BC et d’aller de l’avant sur les recommandations issues de leur première certification pour devenir une marina de premier ordre dans notre programme », déclare Christianne, directrice exécutive de Georgia Strait Alliance. Wilhelmson.

Les points forts de la certification à 5 ancres du Kelowna Yacht Club comprennent des quais propres et bien entretenus, des kits de protection contre les déversements bien placés, des réservoirs de rétention obligatoires, une vaste gestion des déchets et une collecte de recyclage sur place, ainsi qu’un restaurant et un café au club-house.

Le yacht club est l’une des 18 installations inscrites au programme Clean Marine BC à recevoir la cote de 5 ancres.

