Kelowna voit une augmentation de près de 20% de la violence entre partenaires intimes: GRC

Une augmentation de la violence entre partenaires intimes à Kelowna est probablement un impact de facteurs économiques et un retour à la normale après la pandémie, selon le plus haut officier de la GRC de la ville.

Lors de la présentation des statistiques du premier trimestre au conseil le lundi 19 juin, le surint. Kara Triance a déclaré que les incidents signalés avaient augmenté de 18 % par rapport à la même période en 2022. Elle a ajouté que la GRC continue de travailler avec Elizabeth Fry pour lutter contre la violence interpersonnelle.

« Nous allons de l’avant avec une approche tenant compte des traumatismes, ce qui est extrêmement important dans le travail avec les victimes de violence. Je suis fier de mes équipes qui ont fait de cette formation leur priorité.

Triance a déclaré que l’équipe de lutte contre la violence entre partenaires intimes de Kelowna est dotée d’un personnel complet et travaille quotidiennement avec les services communautaires, en se concentrant sur les cas les plus à risque.

« Ils entrent dans la composante technique de ce crime où ils sont formés en tant qu’enquêteurs spéciaux et ils passent du temps à former notre personnel de première ligne dans la mesure du possible. »

Triance a déclaré qu’elle était également ravie de voir le premier rapport sur le plan de sécurité communautaire de la ville présenté au conseil.

«Il y a beaucoup de travail en amont dans ce plan… qui comprend vraiment un accent sur la violence conjugale, à travers ceux qui sont témoins et victimes de violence, de traumatisme et de pauvreté et l’engagement avec ces personnes le plus tôt possible.

Elle a ajouté que des ressources sont également disponibles sur VictimLinkBC.

Selon Statistique Canada, il y a eu 127 082 victimes de violence familiale déclarée par la police (commis par des conjoints, des parents, des enfants, des frères et sœurs et des membres de la famille élargie) en 2021, la cinquième année consécutive d’augmentation.

Les femmes et les filles représentaient les deux tiers (69 %) des victimes de violence familiale.

