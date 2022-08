Kelowna Super 8 cherche à s’agrandir

Les plans prévoient la construction d’un nouveau bâtiment de cinq étages et de 48 chambres à côté du motel existant

Des plans ont été soumis à la ville de Kelowna pour agrandir le motel Super 8 sur l’autoroute 97 près de Commerce Avenue.

Les plans prévoient la construction d’un nouveau bâtiment de cinq étages et de 48 chambres à côté du motel existant, qui compte 62 chambres.

Le nouveau bâtiment comprendrait également un spa et une piscine.

Super 8 est une filiale de Wyndam Hotels and Resorts et compte plus de 2 000 emplacements dans le monde.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaPromoteursHôtelssuper