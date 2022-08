Kelowna se tient aux côtés de l’Ukraine le jour de l’indépendance

Pour montrer la solidarité avec le peuple ukrainien, un événement sera organisé par les voiles à Kelowna ce soir (24 août) pour marquer le jour de l’indépendance de l’Ukraine.

L’Ukraine a déclaré son indépendance après l’effondrement de l’Union soviétique en 1991.

Trois décennies plus tard, la Russie menace l’avenir du pays, après avoir passé les six derniers mois à envahir le pays.

Denys Storozhuk anime la soirée qui débutera à 16h30 par un rallye automobile avant le défilé des voiliers du yacht club en jaune et bleu à 17h30

“Il est très important de soutenir les Ukrainiens en Ukraine et à Kelowna, même un soutien moral”, a déclaré Storozhuk.

“Les Ukrainiens se sentent fatigués et déprimés par cette guerre qui se déroule, et tout soutien qu’ils reçoivent du monde est très important pour eux.”

Storozhuk dit que la police sera là pour assurer la sécurité et que le maire de Kelowna, Colin Basran, devrait dire quelques mots.

“Aussi pour les locaux, ce sera l’occasion de rencontrer des Ukrainiens qui sont réellement arrivés ici.”

Storozhuk dit qu’ils sont toujours à la recherche de familles d’accueil pour héberger les personnes qui ont fui l’Ukraine.

Dans le cadre de l’événement, Storozhuk dit avoir obtenu une série de photos exclusives de journalistes de la BBC et de National Geographic qui seront exposées.

“Ils expliqueront en détail ce qui se passe, afin que les gens puissent ressentir – non seulement voir, mais ressentir – notre douleur.”

Plus de détails sur l’événement peuvent être trouvés sur Facebook.

