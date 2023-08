Kelowna se rassemble pour nourrir, vêtir et aider les voisins touchés par le feu

La communauté de Kelowna s’est réunie pour aider les voisins dans le besoin au milieu du chaos des évacuations pour des incendies de forêt incontrôlables dans l’Okanagan.

De la communauté sikh de Kelowna à des organisations comme Mamas for Mamas, les gens de toute la région se mobilisent pour aider les personnes dans le besoin.

Mamas se spécialise dans les efforts de secours et s’efforce de garder les familles en sécurité et ensemble pendant l’incertitude des incendies de forêt à West Kelowna, Kelowna et Lake Country.

« Si quelqu’un part avec juste les vêtements sur le dos, s’il vient à Mamas, nous l’installerons », a déclaré Shannon Christensen, la fondatrice de Mamas for Mamas.

Bien que l’organisation se spécialise dans l’aide aux familles avec des bébés et de jeunes enfants, elle fournit actuellement un soutien à toute personne fuyant les incendies.

« Nous avons de la nourriture, des paniers, des couvertures, des oreillers, des matelas gonflables, des vêtements, des chaussures, des sous-vêtements », a déclaré Christensen. L’organisation accepte également les dons d’argent et de produits de première nécessité.

De plus, le groupe fournira des services de garde d’enfants à l’église baptiste Trinity pour les familles dans le besoin en collaboration avec des fournisseurs de services de garde d’enfants du YMCA.

Pour accéder à la garde d’enfants, remplissez le formulaire sur mamasformamas.org et les familles seront contactées par un membre de l’équipe Mamas.

Les personnes qui ont besoin d’un endroit pour garer un véhicule, une remorque ou un camping-car peuvent le faire au 1200 Leathead Road. L’espace a été fourni à Mamas par Kelowna Chevrolet dans le cadre d’un effort de secours communautaire pour le stationnement.

« Il faut un village.

L’ambassadrice de Mamas for Mamas, Jillian Harris, a visité le site de stationnement de secours de Kelowna Chevrolet après avoir été évacuée jeudi soir et a fait don de 2 000 $ en cartes-cadeaux en plus de fournitures.

« Cette communauté se rassemble comme un putain de putain de chaud », a déclaré Christensen.

« Aussi brutal que cela ait été, il a également été assez inspirant de voir comment les gens se soutiennent les uns les autres. »

Pour plus d’informations sur l’accès au support et un lien pour faire un don, visitez mamasformamas.org.

La communauté sikhe de Kelowna maintient les travailleurs d’urgence et les évacués bien nourris. Les gens peuvent accéder à de la nourriture gratuite à partir de Pita Pit au centre-ville, à Rutland et en face de l’aéroport et de Freshslice Pizza dans des endroits du centre-ville et du centre commercial Orchard Park. De plus, Brijesh Negi de Made in India offre de la nourriture gratuite à toute personne touchée par l’incendie dans l’un de ses restaurants.

Contactez le 250-718-1726 ou le 778-214-4457 pour plus d’informations.

