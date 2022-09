La ville de Kelowna appuie les efforts des Business Improvement Areas of BC (BIABC) pour que les trois paliers de gouvernement s’occupent des problèmes de rue et de la criminalité.

« Nous reconnaissons qu’il existe une population vulnérable qui souffre de toxicomanie, de santé mentale et d’itinérance dans cette province – et il est indéniable que nos dirigeants élus doivent régler ces problèmes de toute urgence », a déclaré Teri Smith, présidente de BIABC dans un communiqué. “Cependant, il est nécessaire de défendre immédiatement les propriétaires de petites entreprises, leurs employés et les communautés qu’ils desservent, qui sont également gravement touchées.”

Un communiqué de presse de la ville a déclaré que le conseil avait investi 35% du budget de cette année pour soutenir la sécurité communautaire, ce qui en fait le plus gros investissement de fonctionnement. Cela comprend 70 postes liés à la sécurité au cours des quatre dernières années, y compris le financement de 39 nouveaux postes à la GRC.

Le plan de sécurité communautaire de Kelowna, publié au printemps de cette année, vise à réduire les risques, la vulnérabilité et les préjudices en coordonnant les efforts et les actions de nombreuses organisations qui soutiennent la sécurité et le bien-être dans la communauté.

La ville a et continuera de plaider auprès des gouvernements provincial et fédéral pour une meilleure réponse de la justice pénale aux contrevenants prolifiques contre les biens et pour un meilleur soutien aux personnes de Kelowna ayant des besoins complexes en matière de santé et de santé mentale, selon le communiqué.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AffairesVille de KelownaCrimegouvernement fédéralItinérancesanté mentaleGouvernement provincial