Kelowna Rockets Dach fera ses débuts au Mondial junior

Le capitaine des Rockets de Kelowna, Colton Dach, patine probablement sur un nuage.

Il est l’un des 11 joueurs actuels et anciens de la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL) choisis pour représenter le Canada au Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF à Halifax, N.-É., et Moncton, N.-B.

Hockey Canada a annoncé la formation de l’équipe nationale junior dans l’après-midi du 12 décembre.

Dach, qui a été choisi au deuxième tour du repêchage de la LNH 2021 par les Blackhawks de Chicago, était le seul joueur des Rockets invité au camp.

Deux joueurs des Blazers de Kamloops, Logan Stankoven et Caedan Bankier ont également fait partie de l’équipe, ainsi que quatre membres des Thunderbirds de Seattle et un invité chacun des Silvertips d’Everett, des Pats de Regina et des Giants de Vancouver.

Dylan Guenther, des Coyotes de l’Arizona de la LNH, a également été nommé dans l’équipe.

La formation canadienne comprend quatre joueurs de retour de la WHL de l’équipe qui a remporté une médaille d’or au Championnat du monde junior 2022 à Edmonton en août dernier.

Le Championnat du monde junior 2023 devrait se dérouler du 26 décembre au 5 janvier.

Le premier match du Canada aura lieu le 26 décembre contre la Tchéquie, qui verra Dach affronter son coéquipier des Rockets Gabriel Szturc.

