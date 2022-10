Kelowna Rockets Cristall, Price sur la liste des joueurs à surveiller de la centrale de dépistage de la LNH – Kelowna Capital News

Deux des meilleurs patineurs des Rockets ont attiré l’attention des dépisteurs de la LNH au début de la saison de la WHL.

L’attaquant Andrew Cristall et le défenseur Caden Price sont sur la liste préliminaire des joueurs à surveiller de la Centrale de dépistage de la LNH avec un classement « B ».

Cristall est actuellement le deuxième marqueur de l’équipe avec sept buts et huit passes (15 points) et mène l’équipe avec 41 tirs en 10 matchs. Price mène les défenseurs des Rockets avec huit points (un but, sept passes) en 10 matchs.

La liste est composée d’espoirs éligibles au repêchage de la LNH de toutes les ligues de développement majeures d’Amérique du Nord et d’Europe. Il est mis à jour tout au long de la saison.

Selon cette première liste, les joueurs classés «A» sont des choix potentiels au premier tour, les classements «B» sont des choix de deuxième et troisième tours et «C» est considéré comme étant choisi dans les tours quatre à six. D’autres listes de prospects ont classé Cristall et Price parmi les choix de premier tour.

Cristall, Price et les Rockets sont de retour en action vendredi et samedi (28 et 29 octobre) contre les Winterhawks de Portland. La mise au jeu aura lieu à 19 h et 18 h au Veterans Memorial Coliseum de Portland.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

hockeyKelownaKelowna RocketsSports locauxWHL