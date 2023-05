Kelowna recrute ! Emplois Canada organise un salon de l’emploi le 8 juin!

Recherche d’un emploi? Le salon de l’emploi change?

Kelowna recrute le 8 juin 2023 à 13h !

Gratuit et ouvert à toute personne à la recherche d’un emploi, le salon de l’emploi d’Emplois Canada arrive au Delta Marriott Grand Okanagan le jeudi 8 juin à 13 h!

Rencontrez les entreprises de recrutement et les établissements de formation de Kelowna.

Réseautez avec les gouvernements, les entreprises d’embauche et les organisations offrant des services d’emploi, des ressources professionnelles, des programmes de formation et de formation continue.

Établissez des relations d’emploi et explorez le marché du travail de Kelowna dans une grande variété de secteurs, de postes vacants et de services de carrière ouverts à tous (étudiants, adultes professionnels, citoyens canadiens, résidents permanents, immigrants reçus, nouveaux arrivants, visiteurs temporaires et travailleurs qualifiés étrangers).

QUAND: Jeudi 8 juin 2023, de 13h à 16h

OÙ: Delta Marriott Grand Okanagan

ADRESSE: 1310, rue Water, Kelowna, C.-B. V1Y 9P3

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT ICI: https://bityl.co/ItYn

APPORTEZ DES COPIES DE VOTRE CV AVEC VOUS !!!

VENEZ EXPLORER ET VOUS CONNECTER !

EXPOSANTS VEDETTES – 8 JUIN 2023

Aéroport de Kelowna

Intelcom Express

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Refuge pour femmes de Kelowna

Four Points by Sheraton et Hampton Inn and Suites

Ressources de la famille Axis

Centre des travailleurs de soutien / Institut de soutien familial

Les vignobles de la famille O’Rourke

et beaucoup plus…

VOIR PLUS D’EXPOSANTS ICI : www.jobscanadafair.com/kelownajobfaircanada/

