Kelowna Mountie plaide coupable à des accusations d’agression découlant d’un contrôle de bien-être d’UBCO

Un agent de la GRC de Kelowna a plaidé coupable le 7 novembre dans une salle d’audience provinciale pour ce qui devait être le premier jour d’un procès pour voies de fait.

Const. Lacy Browning a été appelée pour effectuer un contrôle de bien-être sur Mona Wang, étudiante à l’UBCO, en janvier 2020.

Lorsque l’agent est arrivé à son appartement, Wang aurait été retrouvée inconsciente et semblait s’être blessée avec des pilules, de l’alcool et un couteau.

Browning allègue qu’à son arrivée, Wang est devenue combative. Browning a dit que Wang devait être retenu de force avec des menottes.

Des images de sécurité de l’incident ont capturé l’officier traînant Wang dans un couloir et appuyant sa tête contre le sol avec une botte.

Wang a déclaré qu’elle avait subi plusieurs blessures et a publié sur Internet des photos de ses écorchures lors de l’incident.

La GRC a lancé une enquête après la révélation de la séquence vidéo.

Wang a intenté une action en justice contre la GRC de Kelowna, en 2020, alléguant que Browning l’avait laissée avec des blessures graves après le bilan de santé. La GRC de la Colombie-Britannique a confirmé que les deux parties avaient réglé le problème, mais a refusé de commenter, indiquant que les détails étaient couverts par une clause de confidentialité.

“De nombreuses personnes qui ont été agressées par la GRC souffrent en silence – non seulement du traumatisme mais aussi du manque d’accès à la justice”, a écrit Wang dans une déclaration aux médias après le règlement.

Browning fait toujours face à deux autres poursuites, qui ont été déposées peu de temps après que Wang se soit manifesté, impliquant deux incidents sans rapport.

Browning a été mis en congé administratif en 2020.

Browning a plaidé coupable ce qui devait être le premier jour d’un procès pour voies de fait. Elle comparaîtra devant le tribunal le 8 novembre pour fixer une date de condamnation.

Des ressources pour les personnes vivant une crise de santé mentale sont facilement accessibles et gratuites. Vous pouvez trouver de l’aide en appelant la Ligne d’aide canadienne pour la prévention du suicide au 1-833-456-4566 ou le Centre de crise de la Colombie-Britannique au 1-800-784-2433 (1-800-SUICIDE).

