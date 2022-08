Kelowna Made : un festival d’une journée pour s’emparer du City Park

Il y en a pour tous les goûts au tout nouveau festival de Kelowna, Kelowna Made.

L’événement d’une journée créé par la ville de Kelowna est organisé pour célébrer la communauté et proposer des activités familiales abordables mettant en valeur ce qui rend Kelowna si spécial.

« Après quelques années, il est encore plus clair que les événements sont essentiels pour nous connecter les uns aux autres », a déclaré Sarah Semeniuk, coordonnatrice des services d’événements de la ville de Kelowna. « Un événement phare ici à Kelowna donnera aux habitants quelque chose de nouveau dont ils pourront être fiers et une occasion d’honorer notre identité, notre histoire et notre culture. Dans des décennies, nous voulons que les gens regardent en arrière et disent qu’ils étaient au tout premier Kelowna Made et que c’était le début de quelque chose de spécial.

Alors que l’événement est lancé en tant qu’événement d’une journée, la Ville souhaite en faire un événement d’un week-end complet d’ici 2023 et un spectacle de 10 jours mais 2027.

« Nous avons écouté les commentaires des résidents, et nos bénévoles s’efforcent d’apporter autant de ces éléments inspirés que possible à l’événement de cette année », a déclaré le coprésident résident Lance MacDonald. “Mais ce n’est que le début; il y a une vision plus large de ce qui peut être fait dans les années à venir avec plus de temps et encore plus de soutien et de participation des résidents.

Certains des événements incluent un petit-déjeuner aux crêpes, un concours de fabrication de châteaux de sable, de la musique live tout au long de la journée, des démonstrations, des danses de rue et bien plus encore.

Kelowna Made est au City Park de 8 h à 22 h 30 le samedi 27 août.

Retrouvez le programme complet des événements ici.

